【新冠肺炎】富亨邨亨泰樓住戶憂隔離　房署昨檢查單位渠稱無問題

大埔富亨邨亨泰樓同一座向的13號單位2戶出現3宗確診個案，分別是埃及團夫婦及一名59歲男患者，他們皆居於大廈高層，單位相隔1層樓。專家將會到場檢查同座向單位的情況。 住同一座向中層單位的住戶龔小姐表示，擔心大廈會爆發疫情，憂公共場所、升降機有病毒殘留，或者與確診者曾有近距離接觸。她又指，昨日曾有房屋署人員到其單位檢查渠管，檢查約半小時及拍照紀錄，當時稱渠管沒有問題。

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政府公布亨泰樓有2住戶出現確診個案後，大廈今午氣氛緊張，有住戶認為管理處應安排保安員為出入人士量體溫。有人則稱事件令人聯想到早前青衣長康邨康美樓的情況，當時居於大廈A07的2個住戶出現確診個案，結果全幢大廈同座向逾百名居民要檢疫隔離，有亨泰樓居民表示憂心今次亦要接受檢疫隔離。

早前確診的馬主周巧兒飼養的17歲松鼠狗亦證實感染新型冠狀病毒，成為全球首宗確診狗個案。龔小姐坦言，既擔心亨泰樓會像康美樓一樣，同座向住戶需要接受檢疫隔離，因她養了3隻貴婦狗，憂屆時無人照顧，亦擔心狗狗會受到感染，不過「政府為我哋安全，夾硬要我哋走都冇辦法」。她稱如果毋須隔離，她會加緊用漂白水洗地。

據衞生署規定，任何動物包括貓狗均不能被帶入檢疫中心。如新型冠狀病毒確診患者受感染的處所中有貓狗或其他哺乳類動物，其家庭成員同時被送往檢疫中心檢疫，須將有關動物交由漁護署作檢疫觀察。如有關動物的新型冠狀病毒測試樣本呈陰性，署方會將動物交還。而家居檢疫個案，飼養的動物可繼續留在處所由其主人照顧。