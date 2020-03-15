新冠肺炎│清潔工消毒亨泰樓13及14室　區議員促檢查大廈整翼喉管

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情肆虐，昨日（14日）本港一宗新增個案，59歲男患者居於大埔富亨邨亨泰樓34樓13號單位，早前確診的埃及團夫婦居於同座32樓13號單位。衛生署不排除病毒經排氣管傳至天台，造成建築物「擾流效應」，並進入單位，昨晚撤離9伙29至34樓13及14號單位住戶，及8伙低樓層單位住戶，合供43人。 20名清潔工今晚到亨泰邨清潔消毒，當區區議員何偉霖估計，清潔工為高樓層13及14號單位進行屋內清潔。何偉霖至今接獲最少10個富亨邨街坊求助，他促當局為整座大廈喉管進行檢查。 此外，一輛救護車將一名女子送那打素醫院求診。

清潔工進入亨泰樓進行清潔及消毒工作。（王譯揚攝）

食環清潔工為13及14號單位消毒

今晚近8時，約20名清潔工身穿整套保護衣，進入亨泰樓進行清潔及消毒工作。何偉霖於fb上直播情況，他指該批為食環署清潔工人，為亨泰樓13及14號單位進行清潔及消毒，並非喉管清潔，估計僅針對29至34樓，現場瀰漫濃烈漂白水味道。直播期間一名街坊向何偉霖了解清況，街坊指埃及團夫婦確診至今，無政府人員與他們聯絡，她感憂心，希望政府派員為他們的喉管進行檢查。

區議員接最少10街坊求助 促為確診個案同翼單位檢查喉管

何偉霖接受《香港01》訪問，指接獲最少10個富亨邨街坊求助，擔心邨內疫情，其中亨泰邨27樓13號單位一名長期病患住戶，他無被安排隔離，但十分憂慮，遂自行入住酒店。何偉霖指，雖然亨泰樓部分單位屬自置物業，但非常時期，當局應主動為最少同一翼的單位檢查喉管，現時僅針對13及14兩單位反映制度僵化。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於今午記者會表示，昨晚已撤離29至34樓13及14號單位共9伙住戶，1伙未取得聯絡。亨泰樓1至28樓的13號單位中，有11單位層房屋署管轄，早前已完成喉管檢查；17個為自置單位，屋宇署昨日進行檢查，當中1伙排氣口未密封，7伙須再詳細檢查，此8伙同樣被撤離。現時合共43人送至駿洋邨檢疫中心離隔離。此外，衞生署昨晚亦採集10多個環境樣本進行試測。

張竹君指，仍未能確認亨泰樓傳播途經，不排除由頂樓排氣管傳播，頂樓排氣管可能影響部分高樓層住戶，成造潛在風險，所以29至34樓與隔離，其他低樓層則不具風險。據張竹君所知，因為亨泰樓部分單位為自置，須由屋主自行留意，是否有改裝或異味，自行聯絡合資格人士檢查。

張竹君又指，檢查13單位喉管是因為出現個案，14單是因為可能會受擾流問題影響，其他單位是否須整樓亨泰樓或整個富亨邨進行喉管檢查，由其他部門安排。