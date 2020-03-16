【新冠肺炎】被口罩工廠指控無良　屯門廠家：大家心知肚明

香港口罩生產公司「Mask Factory口罩工廠」原擬本周五（20日）投產，卻傳出遷離屯門廠房消息，聲稱已在流浮山設立20,000呎廠房，直斥屯門廠家「無良」申請津貼後將他們趕走。《香港01》記者到位於屯門億兆工業大廈的原廠房，廠家梁先生接受訪問，指本來互相同意裝修廠房，由食品工場轉做口罩工場，但是口罩工廠希望裝修期間開工造口罩，他認為做法不合理，於是決定中止租約。另一員工直指「依家係佢哋誹謗我哋唔係我哋誹謗佢哋」，強調公司做實業，相信市民對口罩工廠業務「心知肚明」。 Mask Factory口罩工廠回覆《香港01》查詢指新廠房設於流浮山，但未準備好讓傳媒前往拍攝。被問到能否如預期在本周五投產，口罩工廠未有回應。

【口罩工廠】屯門廠房外貼出告示，指廠家與口罩工廠解除租賃合約。（鄧詠中攝）

主打香港本地生產的「Mask Factory口罩工廠」，聲稱至少有50萬會員登記，昨晚（15日）卻傳出位於屯門的廠房被業主要求即日搬走所有屬於口罩工廠的機器及材料，並特意聲明口罩工廠的生產與業主無關。口罩工廠則在facebook專頁稱被人抹黑，質疑「原來搬屋搬大廠都可以俾人話係走佬」，表示已到警署報案，強調沒有「走佬」。

《香港01》到屯門工廠求證，負責人梁先生接受訪問承認曾將廠房租予Mask Factory，本來與對方傾好同意裝修廠房，由食品工場轉做口罩工場，需要約兩個月裝修，「但係原來佢裝修期間仲要喺度開工（造口罩）」，他認為做法不合理，於是決定中止租約，強調對方「製唔製造口罩唔關我哋事」。對於Mask Factory聲言已報警並出律師信控告誹謗，屯門工廠員工直指「依家係佢哋誹謗我哋唔係我哋誹謗佢哋」，強調公司做實業，不會對口罩工廠言論感憤怒，「佢之前做過啲乜嘢大家心知肚明，我哋做實業，網民都會企我哋呢邊。」

她強調廠家沒有將口罩工廠「趕走」，而是工場需要裝修將本來的無塵間升級，「戴落口嘅野一定要衛生，就係咁簡單。」她續指Mask Factory原稱「一元一個口罩」，但後來改變經營模式：「佢哋做retail（零售）唔關我哋事，我哋想幫返香港人做慈善。」重申不想將Mask Factory的說法發酵，「我哋已經同佢劃清界線咖啦，就係佢搬咗走，就係咁簡單！」

【口罩工廠】與口罩工廠劃清界線後，屯門廠房加緊裝修，有裝修工人在內鋪地板。（鄧詠中攝）

Mask Factory口罩工廠回覆《香港01》查詢指新廠房設於流浮山，但未準備好讓傳媒前往拍攝。被問到能否如預期在本周五投產，口罩工廠未有回應。

Mask Factory口罩工廠自本年2月25日創立，宣佈製作本地口罩以來引起不少網民質疑，包括創辦人身份、質疑是騙局等。早前有網上帖文列出Mask Factory口罩工廠12項疑點，包括「根本冇1蚊個嘅貨，局你買3蚊一個嘅」、「大部分人入到去，只有最貴plan」等。帖文出現後，Mask Factory出文澄清，逐一解釋，更稱出「Mask Factory 大騙局」撰文者誣蔑公司對各會員的誠意，作出毫無證據的指控，斥對方是個「只懂抹黑造謠的卑鄙小人」。

【口罩工廠】早前有網上帖文列出Mask Factory口罩工廠12項疑點，包括一元一個口罩只有限量版，市民買到月費計劃。（網上截圖）