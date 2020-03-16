【口罩工廠】負責人報警稱被起底　公司被抹黑　已聯絡律師跟進

全球口罩短缺，本港的製造口罩業應運而生，其中一間主打香港本地生產的「Mask Factory口罩工廠」，聲稱廠房將於3月20號正式投入運作，並已向顧客收錢，但近日爆「走佬」疑雲，網上流傳其屯門廠房被業主收回，質疑工廠有無口罩應市。該公司其後在facebook專頁稱被人抹黑，質疑「原來搬屋搬大廠都可以俾人話係走佬」，並指已報警。 警方表示，今凌晨接獲一名48歲男負責人報案，指其個人資料在網上被公開，其公司被人抹黑。後來該負責人又指已聯絡律師及相關機構跟進，並要求警方備案。

+ 7 + 6 + 5

「Mask Factory口罩工廠」聲稱至少有50萬會員登記，廠房將於3月20號正式投入運作。不過，昨晚（15日）網上傳出其位於屯門廠房被業主收回，需即日搬走機器及材料。口罩工廠則在facebook專頁稱被人抹黑，質疑「原來搬屋搬大廠都可以俾人話係走佬」，表示已到警署報案，強調沒有「走佬」，正在處理關於新廠房跟生產線的問題。口罩工廠又指其廠房已搬至流浮山一個約2萬呎的地方，位於香港其中一間最大的物流公司旁，並上載新廠房的平面圖，但沒有提供確實地點。

警方發言人表示，天水圍警署今日（16日）凌晨約3時接獲一名48歲公司男負責人報案，指他的個人資料在網上被公開，而其公司亦被人於網上以言論抹黑。報案人其後表示會聯絡律師及相關機構跟進，並要求警方備案。案件列作「求警協助」。