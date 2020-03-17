新冠肺炎│逾10輛救護車機場禁區戒備　多名病徵人士分送4間醫院

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續，全球確診個案超過16萬宗，數千人死亡，甚至有國家及城市因此而進入緊急狀態。昨日（16日）傍晚時份起，消防處接獲多宗地點在機場的懷疑傳染病救護服務召喚，先後派出最少10輛救護車抵達禁區，並花了逾6個小時，陸續將病人分別送院進行治理，期間救護員需穿上全套防護衣物保護自己，而病人則戴上口罩。 衛生署指，有10數名抵港旅客在填寫「健康申報表」指出現病徵，衞生防護中心港口衞生科人員遂安排他們送院接受治理。他們大部分只出現輕微的呼吸道病徵、並從不同航班抵港。

據悉，多名病人為抵港的乘客，均出現新型冠狀病毒（武漢肺炎）的病徵，包括發燒等，故他們抵達醫院後，會先進行快速測試，病人當中除了成年人，亦有嬰兒。消息稱，最少20名病人於今日（17日)凌晨時份，已先後送抵瑪嘉烈醫院、仁濟醫院、明愛醫院及屯門醫院進行隔離治療。

有機場員工透露，昨日（16日）傍晚有9輛消防處救護車在禁區內戒備，據稱當時有數架航機上均有乘客出現發燒情況，包括來自澳洲、英國等國家。《香港01》翻查資料，自昨傍晚5時44分起，至晚上9時43分為止，消防處已接獲逾10個地點為機場的懷疑傳染病救護服務召喚。

《香港01》就事件向衛生署查詢，衞生署於今日凌晨回覆指，昨晚（3月16日）有10數名從香港國際機場抵港的入境旅客填寫及提交的「健康申報表」指出現病徵，衞生防護中心港口衞生科人員遂安排他們送院接受治理。他們大部分只出現輕微的呼吸道病徵、並從不同航班抵港。