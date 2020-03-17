將軍澳女子送院時叫救命及「警察拉我」　警方指女子涉傷男友

網上瘋傳一條短片，僅短短14秒，可見一名女子由救護員抬床送院，期間由一幢公屋大廈送上救護車時，抬床上的女子不停叫救命，驚動附近人士。有在場人士見狀向她詢問何事，該女子大叫「警察拉我」。此外，有數名身穿警察制服的人員跟隨在抬床後。在場人士亦有大叫向警察查詢「做咩事拉佢？」，惟片段中未見有警察回應在場人士。

而有網民繼續「文字報道」，指將軍澳調景嶺健明邨一名女子，被3名懷疑執法機關人員用盾牌圍堵襲擊。亦有網民指：「陪同上救護車之懷疑執法人員聲稱該女子精神失常。」不過網民似乎不太相信此說法。有網民留言指，「如果事主失常，幾個差佬一定答班街坊，但班差佬沉默咗，如果失常...事主嘅屋企人呢」。

《香港01》就上述事件向警方查詢。警方回應指，昨日（16日）晚上9時32分，警方接獲多名街坊報案，指將軍澳健明邨明星樓發生糾紛事件。警員到場調查，發現一對情侶爭執，期間女子涉嫌用手抓傷男友的頸部。事件中的23歲女子，情緒激動需由救護車送院。而其27歲男友事後決定不追究，事件中無人被捕。案件改列作「發現懷疑精神紊亂人士」跟進。