【新冠肺炎】富亨邨亨泰樓4環境樣本病毒呈陽性　居民：驚到震

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，大埔富亨邨亨泰樓同座向2戶單位有3人確診，衛生署衛生防護中心今日（17日）表示，在亨泰樓檢取的12個環境樣本，當中4個對新型冠狀病毒檢測呈陽性，包括一對確診夫婦居住的3213室廁所污水渠及糞渠的外表、另一男患者居住的3413室排氣喉表面，以及天台排氣口內側。有亨泰樓住戶表示，得知排氣口有病毒後「驚到震」，惟沒有其他地方可暫住自行隔離，亦沒有錢租住酒店，只能「見一日行一日」。

居於富亨邨亨泰樓27樓的黃太表示，得知亨泰樓有4環境樣本病毒檢測呈陽性後感「驚到震」，遂主動詢問區議員是否整幢大廈需要隔離。（陳浩然攝）

沒錢租酒店自行隔離 27樓居民：驚到震

居住亨泰樓27樓的黃太，透過網上群組得知亨泰樓有4個環境樣本病毒呈陽性，她主動到樓下詢問區議員是否整幢大廈均需要隔離。她坦言現時「驚到震」，惟沒有地方搬離，亦沒有錢租住酒店，只能「見一日行一日」。她稱之前已不敢開窗，加上丈夫有長期病患，現時擔心有菌吹進屋，連門亦沒有打開。她指房署未有派員上門檢查其家喉管，明天將會致電房署詢問。

富亨邨亨泰樓中層居民劉先生指政府透明度不足，未有交代居民應如何做，現時只能減少乘搭會停在相關樓層的升降機。（陳浩然攝）

居民批政府透明度不足

亨泰樓中層居民劉先生表示，自己與街坊靠網上群組互傳消息，但坦言資訊不準確，但無奈政府透明度不足，亦未有交代居民應如何做，現時只能減少乘搭會停在相關樓層的升降機。他指聽聞有街坊搬走，惟因與父親居住，不方便自行搬走，若將來需撤離，會配合政府安排，「始終自己相對其他人係高危，唔可以自私，事件關乎社會其他人，要保障佢哋」。

區議員​：居民不知應如何自保

現場所見，多名居民向區議員詢問是否整幢需要隔離及應如何處理窗戶問題。區議員何偉霖表示，暫時收到數名居民致電求助，而當局未有交代居民應如何自保，認為是「不負責任」。他指居民獲得資訊不足，現時只能採取有限行動，包括教導居民自行消毒。他指一度有消息誤傳指大廈低層單位亦有病毒，引起居民恐慌，經澄清後居民才稍感安心。他指已向衛生署表明，若需要隔離更多居民，期望可先通知區議員及法團採取相應措施，包括協助清潔或撤離，讓居民有心理準備。

何議員指，得知部分居民早前已自行撤離，當中部分人選擇入住酒店隔離，惟亦有人未交代去向便已離開。他坦言若不幸當中有確診者，擔心病毒擴散，希望政府盡早交代餘下居民會如何處理。

區議員何偉霖忙於解答居民疑問，他指當局未有交代居民應如何自保，認為是「不負責任」。（陳浩然攝）

亨泰樓29至34樓所有13及14室住戶，已於上周六（14日）安排入住駿洋邨檢疫中心進行隔離。何議員指，收到2戶分別4人及3人家庭求助，2個家庭不約而同指單位內被子骯髒及殘舊，且沒有冷氣機及洗衣機等，小朋友情緒亦較差。何議員指，已為有需要家庭送上物資食糧，打算稍後送上毛氈。