找換店疑「走數」被釘牌　155人中招涉款900萬元

六間由一對夫婦經營、分設於深水埗、旺角及長沙灣的找換店，涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，昨（16日）被海關暫時吊銷經營牌照，大批市民下午到北河街三分店投訴，不滿經找換店匯款至內地後，至昨日仍未過戶，懷疑受騙，之後集體到警署報案。 至今日（17日），警方共接獲155人報案，涉及金額900萬元。海關亦再暫時吊銷同一名經營者的另一個金錢服務經營牌照，並發現該名經營者涉嫌無牌經營另一間找換店。

昨日被客人上門追討的3間找換店分別是永明、永豐及永達人民幣找換店，由一對江姓夫婦經營，商業登記持有人為姓廖女子，他們另外在旺角及長沙灣亦有分店。警方接獲大批苦主報案後，展開調查，昨拘捕一名姓張37歲女職員，至今日（17日）她獲准無條件釋放。而警方至今共接獲155人報警求助，涉及金額約900萬元。案件暫列以欺騙手段取得財產，由深水埗警區重案組跟進。

涉案經營者共經營8間持換店

而海關昨晚暫時吊銷一名涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》金錢服務經營者6間找換店的經營牌照後，再展開進一步調查，發現涉案金錢服務經營者除於深水埗、旺角及長沙灣開設6間找換店，向顧客提供金錢服務外，亦於深水埗以另一個金錢服務經營者牌照開設一間找換店，並發現該名經營者涉嫌無牌經營另一間找換店，先後共8間找換店涉案。

7找換店的2個牌照被暫時吊銷

海關今早隨即再向該名金錢服務經營者再另發書面通知，暫時吊銷其另一涉事牌照，即時生效。連同昨晚6間找換店的一個金錢服務經營者牌照，涉案金錢服務經營者共7間找換店的2個牌照已被海關全數暫時吊銷。

海關表示，涉案金錢服務經營者涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的發牌規定，未有採取所有合理措施以減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險，以致其或不再屬經營金錢服務的適當人選。