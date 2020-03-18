「23同盟」美孚擺街站　公民黨區議員伍月蘭遭拳打踢跌　三人逃去

深水埗區議會副主席伍月蘭今（18日）午3時許於美孚遇襲，面部受傷送院。公民黨美孚團隊於Facebook專頁出帖文指，公民黨美孚中區議員、深水埗區議會副主席伍月蘭於美孚巡區期間，發現有支持23條立法的「23同盟」在地鐵站位置擺簽名街站，並索取簽名人士的個人資料，於是上前了解。期間，懷疑有持不同政見的人士突然襲擊伍月蘭，施襲者往美孚地鐵站方向逃去。

深水埗區議會副主席伍月蘭遇襲受傷送院。（網上圖片）

深水埗區議會副主席伍月蘭。（資料圖片）

伍月蘭：了解街站收集市民電話號碼時 被白衣男拳打

伍月蘭於事後受訪指，早前收到美孚新邨邨民投訴，於昨今兩日有人於美孚港鐵站外擺街站，收集支持23條立法的市民簽名，惟市民指有關人士著市民簽名時留下電話號碼，擔心個人資料被用作非法用途，又指擺街站人士疑非本地人。伍月蘭稱今午她到場了解，並詢問有關人士為何要收集市民的電話號碼，她指隨即被近5至6人包圍指罵「搞事」，其間一名年約30歲男途人欲幫助調停時，伍指一名身穿白色風衣、身形魁梧的男子，不斷用拳頭追打男途人。伍月蘭稱當時欲上前阻止，白衣男即時一拳打向伍的下顎，並將她踢倒。

再遭推下樓梯、拉扯口罩 直言「好恐怖」

伍月蘭指她於爬起後打算報警，其他街站人士即時叫白衣男離開，伍月蘭追至港鐵站出口樓梯時，再被兩人拉扯衣服及推下樓梯，伍指幸未有跌倒，其後再有一名女子將伍的口罩扯下及指伍「你打人」。伍指於警員到場後，涉嫌襲擊她的人士已四散，她被送上救護車送院治理，面部近下顎瘀傷，跌倒時手臂亦受傷。伍直言對受襲感到「好恐怖」，又稱社會上一定會有不同聲音，為何要出手傷人。她又指涉嫌襲擊疑人進入港鐵站逃去，閉路電視必定有拍下其樣貌，希望警方徹查。

警方正追緝3人，包括一名年約40至50歲男子，身高約1.7米，光頭，壯身材，案發時身穿白色上衣及深色褲，戴口罩；另外兩名年約30至40歲男女，男子，蓄長髮，案發時身穿黑色上衣，女子案發時身白灰色上衣，戴口罩。案件列普通襲擊，交由深水埗警區人員跟進，暫未有人被捕。

公民黨對事件表示強烈譴責，並要求警方嚴正執法，將暴徒繩之於法，亦呼籲目擊者與公民黨美孚團隊聯絡，以便警方了解事件。