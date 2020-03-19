新冠肺炎│強制檢疫前夕　返港客塞爆機場　最少6人有病徵須送院

新型冠狀病毒（武漢肺炎）全球疫情升溫，港府於昨日（3月18日）刊登憲報，訂立《外國地區到港人士強制檢疫規例》（《規例》）（第599E章），以果斷和嚴厲的措施應對病毒全球爆發，強制從中國以外的所有地區的抵港人士進行檢疫。《規例》於今日（3月19日）0時0分生效，為期3個月。根據《規例》，所有在到港當日之前的14日期間，曾在憲報公告指明的外地國家／屬地逗留任何時間的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14日的強制檢疫。 【01:30】消防處於凌晨1時半前，再接獲多3宗位於機場的懷疑傳染病救護服務召喚，救護車現正前往機場禁區。

在強制檢疫實施前夕，有大批人士乘飛機從海外返港。香港國際機場的入境大堂「人滿為患」，出現「打蛇餅」情況。

而單單是昨日晚上10時半至11時的半小時內，消防處已接獲6宗在機場的懷疑傳染病救護服務召喚。當局派出6輛救護車前往機場禁區候命，隨後將懷疑有病徵的患者先後送往觀塘聯合醫院、及元朗博愛醫院接受治理。

衞生署於昨晚公布的資料顯示，本港昨日總共新增25宗個確診個案，創單日新高。累計增至193宗，當中192宗為確診、1宗屬疑似個案。當中12宗列為輸入個案、10宗為可能本地個案，僅3宗為本地個案。

此外，港府於2月7日刊登憲報，訂立《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），規定所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地逗留任何時間的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14日的強制檢疫，仍繼續生效。