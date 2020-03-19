新冠肺炎│澳洲返港航班延誤6小時　成首批須戴監察手帶海外乘客

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續，港府早前宣布，對所有海外國家及屬地發出紅色外遊警示；衞生署亦相應擴大衞生檢疫安排，由今日（19日）零時零分起，從中國以外的所有地區的抵港人士，不分國籍和旅行文件，均需要接受14日的強制檢疫。所有接受強制檢疫的人士，都會獲發一條電子手帶，並配合手機應用程式使用。 國泰CX104由澳洲墨爾本返港的航班，原訂於昨日（18日）晚上9時左右抵港，惟在當地起飛前航機發生故障，經處理後再起飛已延誤約6小時，最終在本港時間今日（19日）凌晨3時半左右，才飛抵香港國際機場。成為新例生效後首架抵港的海外抵港客機，同時機上乘客亦為首批須配戴手帶、以便追蹤監察家居檢疫的人士。

王太的左手配戴手帶。（陳永武攝）

經歷約10小時航程後，國泰CX104航班終於順利返港，惟機上乘客要作出強制檢疫。本身任職醫護人員的王太，亦是該航班的座上客。她入境後向記者表示，甫落機即有衛生署醫護人員為她及其他乘客戴上手帶，隨後才入境及過海關。

王太指，她與丈夫及兒女，一家四口早前出發到墨爾本探親。惟當聽到林鄭日前宣佈最新檢疫措施後，王太即四下撲機票，打算在強制隔離令生效前返港。她成功以高價購入一張昨晚抵港的機票，留下丈夫及兒女在當地繼續探親，卻事與願違，遇上航機故障導致延誤，最終都逃不過要家居隔離14日。她稱，醫護人員有向她解釋如何使用手帶及電話APP，返家後用電話掃瞄手帶的二維碼後，就不用脫下來，直至14日檢疫完畢後，自行剪除手帶即可。

被問到澳洲當地情況，王太稱，墨爾本的超級市場內，口罩、衛生用品很多都被掃光，食物雖有但開始出現缺貨。而當地人文化與香港人不同，香港人會戴口罩、用酒精搓手液，但當地人這種意識不高。

留學生劉先生對航班延誤感到無奈。

留學生劉先生表示，因家人擔心疫情，故著他趕回香港，加了2000元港幣轉機票，以求盡快回港，對於航機延誤導致要隔離感到無奈。他指，當地人士歧視華人戴口罩，亦聽聞有當地人會罵人戴口罩。至於當地日用品情況，他稱學校會有代為購買，故不太擔心。他又指，網上開始有人「以物易物」，如以10卷廁紙換Pizza食用等。

由海外抵港、不論任何國籍人士，均須進行隔離。（陳永武攝）

由紐約返港的田小姐指，由於工作需要前往美國，但因疫情故盡早返港。她稱隔離期間，盡量會留在房間裡，減少與家人接觸；而在紐約升學的梁小姐則指，在飛機上時會穿上雨衣及面罩作防護。

梁小姐「全副武裝」坐飛機。（陳永武攝）