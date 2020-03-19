【新冠肺炎】家居檢疫漏洞？　隔離人士：逾半日未能啟動手機App

新型冠狀肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港今日（19日）起所有從中國以外所有地區的抵港人士需要接受14日的強制檢疫，並會獲發電子手帶及配合手機應用程式使用。惟有強制檢疫人士反映，於返家後12小時仍未能啟動手機程式，變相如曾離開住所外出亦無法監測，認為程式有改善空間。 政府資訊科技總監辦公室回覆指，應用新手帶配對手機應用程式監察檢疫人士今日首日運作，需要較多時間理順，清楚核對資料。辦公室指SMS由下午起已陸續發送給接受強制檢疫人士，若接受檢疫人士仍未收到SMS的話，可致電熱線53943150查詢。

強制檢疫人士會獲發電子手帶，配合手機應用程式「居安抗疫」使用。（資料圖片）

港府於今日零時零分起實施，所有從中國以外的所有地區的抵港人士，均需要接受14日的強制檢疫。所有接受強制檢疫的人士，都會獲發一條電子手帶，並要配合手機應用程式「居安抗疫」使用，電話會偵測附近大氣電波、無線網絡、藍牙及GPS等信號強度為檢疫地點作定位，如手機接收到的信號強度有變，便會發出警示要求檢疫人士返回家中。程式會隨機要求檢疫人士拍攝手帶上的QR Code，以防檢疫人士放下手機離家。

但有獲發手帶的旅客於啟動手機程式時遇上困難，於返家後逾12小時方能啟動程式。今晨於強制檢疫後抵港、由緬甸仰光返港的交流生許先生表示，他於今早約6時離開機場後，約7時許返回家中，隨即開啟程式並掃描電子手帶上的QR Code，其後程式要求輸入其手機號碼及SMS啟動密碼。許先生表示，於離開機場後上午一直未有收到有關SMS密碼，直至下午3時多方收到密碼，許將資料輸入程式，但仍未能如指引般完成註冊，反而要求他再次掃描QR Code，惟許其後多次嘗試仍未能成功啟動程式。

程式有改善空間 檢疫講求旅客自律性

許先生指，於機場入境時需要填寫表格，申報外遊紀錄及個人資料包括手機號碼，相信政府是據表格上的手機號碼發送SMS密碼。許先生其後致電指引單張上的熱線電話查詢，至晚上7時許，許稱熱線人員指示他於輸入電話號碼前加上4個0，並重新獲發另一個SMS密碼，終能成功啟動程式，變相於許先生返家後至程式啟動前12小時，手帶及程式無法監察許先生的行蹤。許先生認為有關程式有改善的空間，但指現時或未有其他更可行的辦法，又認為家居檢疫講求旅客的自律性。

許先生表示，未來14日都會於家中進行強制檢疫，而與父母同住的他，亦會盡量減少與父母接觸，包括不會同檯食飯及盡量留在房間內，而因家中有兩個洗手間，許先生指亦會與父母分開使用兩個洗手間。