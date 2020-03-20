【大眾結業】連鎖書店人流少　為孫購益智書嫲嫲：書局愈做愈細間

零售巿道持續低迷影響，大型連鎖書店大眾書局周三（18日）公布結業消息。其他連鎖書店同樣陷入困局，記者周四到訪大眾書局、三聯書店、商務書局及中華書局分店，大多水靜鵝飛，人流十分稀少，僅得數人入內翻閱書本。有為孫兒選購益智書的嫲嫲慨嘆書局「愈做愈細間」；有書迷認為，大眾書局結業一事反映本港經濟衰退。

市民劉太太今日逛商務書局，獨自為孫兒選購益智書。（陳諾希攝）

《香港01》記者周四前往沙田瀝源大眾書局、馬鞍山三聯書店、沙田商務書局及荃灣廣場中華書局查看，普遍顧客稀少，當中以三聯書店人流較多。

市民劉太太今日逛商務書局，獨自為孫兒選購益智書。劉太太時常帶孫兒逛書局，她認為大眾書局產品較多元化，對其結業感到很可惜，「冇指定要行邊一間書局，不過大眾書局多啲玩具、文具選擇，適合小朋友」。她慨嘆現今書局「愈做愈細間」，「以前行書局好開心，因為好大間一應俱全」。

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有人認為大眾書局產品較多元化，有人卻認為少了「預覽書本」功能。書迷陳先生表示，因大眾書局分店較少，而且大部分書本「包膠」，未能翻閱，故較少到大眾書局購物。陳先生指書局結業對他影響不大。他今日經過才內進中華書局看書，惟平日較多到商務書局，「始終比較方便，有時車站都有間（商務書局）」。