【找換店騙案】東主夫婦捲款千萬後到警署自首　今再被海關拘捕

經營7間位於深水埗、長沙灣、旺角的找換店的東主夫婦，前日（18日）向警方投案自首，疑因生意失敗而捲款填債，涉及金額高達1170萬元。至今日（20日），他們再被海關拘捕，涉嫌干犯香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（下稱《條例》）及無牌經營深水埗一間找換店。他們被押至北河街一間「永達人民幣找換行」調查，海關指該店屬無牌經營。

被捕男女由海關人員押回店舖調查。（王譯揚攝）

事發於本周一（16日），大批市民到北河街一間找換店投訴，聲稱透過找換店匯款至內地，但一直未收到款項。其後他們集體報案。警方至前日（18日）接獲174人報案，涉及金額約1,170萬元。涉案夫婦分別為57歲男子及51歲女子，他們失蹤多日後，至前日上午自行到深水埗警署自首，涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕。

同一時間，海關亦就2人經營的7間找換店進行調查，本周一及周二先後暫時吊銷2個經營牌照。海關同時發現夫婦於深水埗無牌經營另1間找換店。至今日（20日），海關以涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》及無牌經營找換店拘捕該對夫婦，並將他們押至北河街2間永明、永達人民幣找換店進行調查，並檢走大量文件。

香港海關貿易管制處金錢服務監理科總貿易管制主任郭翠華表示，被捕女子為2個金錢服務經營者牌照的持牌人。被捕男女違反《條例》規定，包括在審查時失職，在單據上未有清楚列明匯款人或找換人的姓名及地址，進行大額交易時未有通報海關等。海關會向被捕人士錄取口供及處理檢獲的文件。她續指，《條例》下，海關一如以往嚴格規管金錢服務業的運作，所有找換店的匯款需要守規及合法，海關會致力令有關行業的服務水平提高，令香港金融地位提升。

海關表示，各持牌金錢服務經營者必須遵守《條例》的規定，違法者一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁7年；而無牌經營金錢服務業，最高可被判罰款10萬元及監禁6個月。

一名老顧客林先生到找換店了解情況，他指自己經營公司，過去10年都在江氏夫婦經營的找換店匯款，因其匯率較任何一間找換店為高，「計過條數，人人都係貪小便宜，咪畀佢做囉，所以佢成日排隊。」他日前亦透過此找換店匯款數千元，結果未收到款項。