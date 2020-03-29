屯門去年錄2887宗罪案　310宗涉反修例　青年犯罪童黨欺凌趨嚴重

2019年下旬，反修例示威「遍地開花」，全港各區烽火連天，就連「香港大西北」屯門區都煙硝四起。據警方提供數字，2019年屯門區錄得2,887宗罪案，整體數字雖較前年微跌2.2%，惟去年下旬的罪案數字較前年同期上升9.4%，錄得1,612宗，當中310宗與反修例風波有關，主要涉及刑事毀壞、藏有攻擊性武器、非法集會、傷人及縱火等嚴重罪行。 此外，屯門區青少年涉及嚴重罪行數字有上升趨勢，部分牽涉嚴重傷人及持刀行劫等案件，情況令人關注。早前屯門驚爆多宗童黨欺凌事件，警方形容問題越趨嚴重，行為越來越大膽，將會主動調查，遏止童黨肆虐問題。

去年下旬，屯門不時爆發反修例示威衝突，示威者在街道設路障，用雨傘抵擋催淚彈。（資料圖片）

屯門警區助理指揮官（刑事）李淑儀警司接受《香港01》訪問時提到，2019年屯門區整體罪案數字錄得2,887宗，較2018年的2,952宗下跌65宗；當中去年上半年雖較前年同期下跌14%，但下半年則較同期上升9.4%。

大興不明氣體仍是謎 警：肯定唔係催淚煙

李表示，屯門區去年下半年罪案升幅主要與反修例有關，當中涉及310宗，分別是刑事毀壞、藏有攻擊性武器、非法集會、傷人及縱火。李指出，自反修例開始，青年守法意識下降，容易受引誘犯案，而近期一些爆竊案、持刀劫案及淋紅油等案件都有青少年參與，加上去年12月屯門小冷水路曾有測試爆炸品案，導致區內嚴重罪案在下半年有所上升。

去年10月28日，屯門受不明氣體侵襲，網上有人質疑是警方大興行動基地洩漏催淚氣體所致，警方雖已即時澄清闢謠，但屯門仍爆發連場示威衝突。李指出，政府各部門曾在屯門進行測試，消防亦有進行調查，但至今仍未知道不明氣體來源，「不過可以好肯定咁講，唔係催淚煙」。

屯門83宗口罩騙案 涉款61.2萬元

自新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）爆發，本港口罩供不應求，警方發現口罩騙案有所上升，屯門警區截至今年3月22日，共接獲83宗網購口罩詐騙案，涉款約61.2萬元，當中共87名受害者，分別16男71女，年齡介乎21至60歲，最年輕受害人為一名14歲女童，被騙取540元。警方指出，騙徒會利用網上社交或購物平台發放出售口罩訊息，惟買家付款後，騙徒即失去聯絡。

警方呼籲市民進行網上交易活動時，應先瞭解對方的可信性及核實對方身分；如與海外人士進行交易，須明白不同地區的法律對有關交易的保護程度和風險會有不同；買賣雙方可查閱對方的過往交易記錄、信譽評級和交易評價等才決定是否交易；而在未確定對方身分前，切勿透露任何個人資料；如對對方身分有所懷疑，便應立即停止交易。巿民如有懷疑，可即致電「防騙易」諮詢熱線 18222 查詢。

「青年犯法行為越多越大膽」

近月，屯門區童黨欺凌事件亦惹外界關注。上月底，網上瘋傳一段短片，綽號「牛丸」的17歲少女夥同友人在屯門安定邨停車場天台虐打一名15歲少女，警方至少拘捕２名未成年人士；另外，《香港01》在本月初獨家報道，一名13歲男童在安定邨同一位置再遭童黨毒打，事後警方拘捕2名15歲男童。

李淑儀承認屯門區內童黨問題較以往嚴重，甚至有人會拍片炫耀犯法行為，警方十分着緊及重視童黨問題，會主動出擊展開調查，將施襲者繩之於法。李估計相關事件或與新冠肺炎疫情有關，「青年毋須上學，就聚集起來，當受不法之徒利用後，犯法行為就越來越多，（行為）亦越大膽」。「牛丸事件」備受外界關注，李表示案件至今仍在調查中，不排除再有更多人被捕。

與各部門合作處理屯門公園噪音

屯門公園近年遭大媽歌舞團侵佔，居民備受噪音滋擾，屯門居民多次發動「光復屯公」驅逐跳唱大媽，最終演變成警民衝突。李淑儀強調，警方相當重視噪音問題，當收到投訴後都會派員到場，勸籲涉事者降低聲浪，但由於公園範圍主要由康文署管理，警方會與署方加強合作。對於康文署擬修訂《遊樂場地規例》，禁止未經批准人士在公園收取報酬，李稱如修例能改善情況，平衡公園使用者及居民，是最理想做法，但長遠期望公園使用者能夠自律。

屯門區撲滅罪行委員會主席李洪森表示，滅罪會有賴區議會撥款進行推廣，承認在新一屆區議會下存隱憂。（黃偉民攝）

滅罪會主席：防罪滅罪不涉政治

現時全港18區都設有撲滅罪行委員會，與警方攜手宣傳防罪滅罪訊息，屯門警區在2018年初，鑑於店舖盜竊數字增多，連同滅罪會成立「屯結守望計劃」，邀請高危商舖參與，提供防罪信息及就保安漏洞給予建議，２年間店舖盜竊案件下跌45.9%；同年8月，由於騙案增加，警方推出「屯結守望計劃2.0」，透過講座、派發傳單及附有防騙信息日用品作出推廣，令2019年詐騙案下跌7.5%。

屯門區撲滅罪行委員會主席李洪森表示，滅罪會除與警方合作撲滅罪行，亦有賴區議會撥款舉行推廣活動，惟新一屆區議會「洗牌」，李承認在資源分配上存有憂慮，需時與區議會磨合，強調「防罪滅罪其實無政治理念，不同政見都唔希望有更多罪案發生」。