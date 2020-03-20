元朗五金舖賣含1.6%「甲醇」消毒酒精　海關拘2人　籲市民停用　

繼上月及本月初後，海關今（20日）第三次檢獲懷疑附有虛假成分說明並含甲醇的消毒酒精，元朗一間五金舖的一名55歲男董事，以及一名46歲女供應商推銷員被捕。海關在店內檢獲兩支有問題的5公升裝消毒酒精，樽上標示為「75%乙醇」，惟經化驗後證實乙醇含量為73%，同時含有1.6%甲醇，該瓶消毒酒精的淨含量為4,482毫升，涉嫌違反《商品說明條例》及《消費品安全條例》。海關人員今日亦巡查全港各區共120個零售點，暫未有發現該款消毒酒精出售。

海關早前接獲舉報，指元朗區內有五金店舖售賣懷疑附有虛假成分說明的消毒酒精，人員遂在一間五金店舖試購一款標示為「75%乙醇」，並以標示為5公升的白色塑膠樽作銷售的消毒酒精，零售價為300元一樽。海關人員前日（18日）接獲化驗報告，證實涉案消毒酒精的成分及含量與產品說明不符，而且含有毒甲醇成分，涉嫌違反《商品說明條例》及《消費品安全條例》。人員遂於今日（20日）搜查該間五金店鋪，檢獲2支懷疑附有虛假成分說明的消毒酒精，一名55歲男店鋪董事及一名46歲女供應商推銷員被捕。

今次是海關繼上月及本月初後，1個月內第3次檢獲懷疑附有虛假成分說明並含甲醇的消毒酒精。海關呼籲市民馬上停用該款消毒酒精，如有商戶出售，亦應立即下架。海關將會就所檢獲的消毒酒精產品再作進一步化驗，以確定安全性。

海關表示，今次行動是「守護者」特別執法行動的一部分。行動於今年1月27日起，截至昨日（19日），行動出動超過3,400人次的海關人員，巡查全港各區零售點超過2.3萬間。「守護者」行動將持續進行，海關將繼續加強執法力度，打擊違反相關條例的活動。

海關提醒商戶不要趁機混水摸魚，切勿售賣附有虛假商品說明的物品以及售賣不安全消費品。海關如發現有商戶作出任何涉嫌違反相關條例的活動，會立即採取執法行動，有足夠證據會作出檢控。

海關亦提醒市民，於購買消毒酒精時應留意包裝上的資料說明，包括生產日期及有效日期；避免選擇來歷不明及資料不詳的消毒酒精；以及光顧信譽良好的商戶及有信譽品牌的消毒酒精。