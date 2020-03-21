【山頂奪命車禍】電動助力車屬機械驅動「汽車」　無牌行駛屬違法

今日（21日）山頂道一名德國籍男子踩「電動助力」單車，落山時失控遭貨車輾斃。過去警方多次發現有人違例駕駛電動單車，香港汽車工業學會會長李耀培表示，電動車屬機械驅動，駕駛者必需取牌，否則屬無牌駕駛。李指出，香港人多車多，不太合適使用速度相對快的電動車。據資料顯示，汽車定義為任何由機械驅動的車輛，因此必須領牌才可於道路或私家路上行駛。

【山頂奪命車禍】山頂道一名外籍男子踩電動助力車，落山時失控遭貨車輾斃。據資料顯示，涉事的電動單車為意大利品牌Bianchi，價錢由3300元至4500元英鎊不等。（黃偉民攝）

李耀培：電動車屬機械驅動 駕駛者必須取牌

香港汽車工業學會會長李耀培指，近年電動單車於本港流行後，不少人於新界區及山頂玩電動單車、電動滑板車及風火輪。「公共馬路唔可以行駛，有人偷偷地用同唔守法，甚至偷雞駛出馬路。」李指出，上述的電動車屬機械驅動，駕駛者必須取牌，否則屬無牌駕駛。

「香港人多車多，唔太合適使用電動車！」就今次奪命意外，山頂道屬於公共路面，如果事主本身不時熟悉交通情況，速度或安全性未必能控制自如。李耀培認為，意外反映如果不合法使用任何電動行車，會對道路使用者及駕駛人士構成危險。據他了解，不少人會於深夜時分，於行人路或車路違法使用電動車。

有團體建議政府 指定某些公園作「合法」使用點

李耀培指香港是自由市場，政府亦未有監管電動車進口情況，不少人透過外國渠道購入。李認為政府應該加強宣傳，例如列明不能於公眾地方使用電動車，以及列明違法者將面臨的罰則等。他指，曾有團體建議政府研究立法，指定某些公園或郊區作為「合法」使用電動車地點。

翻查資料顯示，根據《道路交通條例》（第374章），「汽車」的定義為任何由機械驅動的車輛。電動可移動工具屬機械驅動，因此都屬於「汽車」，任何「汽車」必須領牌才可於道路或私家路上行駛。至今次的涉事電動助力車，亦屬於機械驅動，因此亦屬於違法。

【山頂奪命車禍】根據網上資料顯示，車價介乎3300至4500英鎊（近30000至41000港元）。而死者的單車上有電子計程器，顯示當時已行駛13.7公里。

近年本港涉及「電動單車」的案件：

2020-03-19：警方長洲分區特遣隊人員，於長洲長北路近長貴邨發現有人非法駕駛電動單車，於是上前截查，並拘捕一名47歲女子及一名38歲男子。

2020-03-10：新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員，今日中午於大嶼山展開行動，拘捕2男1女，年齡介乎31至56歲。行動中，警方共扣查4部電動單車。

2020-03-07：港島總區交通部執行及管制組特遣隊，於西區數碼港道近沙灣徑拘捕一名71歲本地男子，涉嫌駕駛未有登記車輛、駕駛時沒有有效駕駛執照等罪。

2020-03-06：新界南總區交通部執行及管制組人員，一連3日於新界南進行執法行動，打擊非法駕駛電動可移動工具。警方共扣查3部電動滑板車、7部電動單車和1部電動平衡車。

2020-02-29：東九龍總區交通執行及管制組人員，在啟德啟晴邨沐翠街巡邏時，發現一名21歲男子駕駛一輛懷疑電動單車，他涉嫌4宗罪被捕。

2020-02-29：警方在東區走廊東行近中環灣仔繞道，亦發現一名52歲中年漢，駕駛一輛懷疑電動單車，他涉4宗罪被捕，其電動單車送往車輛扣留中心檢查。

2020-02-13：屯門新合里發現一名46歲姓謝本地女子，駕駛一輛懷疑電動單車，經調查後女子涉嫌駕駛未有登記車輛、無牌駕駛等罪被捕。