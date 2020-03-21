【7.21八個月．直播】元朗黑衣人堵路縱火　警施催淚彈速龍拘人

撰文：楊婉婷
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去年7月21日發生元朗白衣人襲擊民眾事件，今日為7.21八個月，網民再度發起示威活動，包括晚上在元朗大馬路遊行，以及在銅鑼灣、杏花邨、柴灣靜坐。港鐵一改過去半年的作風，昨（20日）指經與相關政府部門進行風險評估後，西鐵綫元朗站今日如常運作，不會封站。
至今午3時許，港鐵表示，元朗站現時維持運作。為管理車站人流，元朗站A、B、J、K及H出入口將由下午4時起暫時關閉，乘客須使用其他出入口進出車站，並留意職員的指示。
【2055】警方於合益路施放催淚彈，多名速龍小隊警員於宏發徑將最少2人制服。
【2042】大批防暴警員乘警車到達紅綿圍近大棠路，清走馬路上路障，早前堵路的黑衣人已離去。
【2039】黑衣人走至元朗千色匯後堵路及縱火。
【2030】在又新街聚集的人群散至阜財街及又新街交界的行人路，部分人站在路肩，並繼續叫口號，車輛駛過時要慢駛。人潮之後沿又新街經元朗賽馬會廣場前行。
速龍小隊制服最少2人。（香港01直播截圖）
大批速龍小隊警員到場。（香港01直播截圖）
黑衣人堵路後，大批防暴警員到場。（陳浩然攝）
【2010】元朗站地下，防暴警截查穿黑衣人士。又新街有黑衣人唱反修例歌曲。
【2000】元朗大馬路近又新街有人群聚集，部分人大叫口號。
【1945】另外有網民號召今晚於銅鑼灣、杏花邨及柴灣港鐵站靜坐，於銅鑼灣站有市民聚集及高舉標語，大批警員在場駐守。
【1940】下午起於元朗站及元朗大馬路一帶有防暴警員戒備，有網民號召於今晚7時半舉行元朗大遊行，惟至舉行時間仍未見有人聚集。
大棠路警車在場戒備。（陳浩然攝）