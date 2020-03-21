【7.21八個月．直播】元朗黑衣人堵路縱火　警施催淚彈速龍拘人

去年7月21日發生元朗白衣人襲擊民眾事件，今日為7.21八個月，網民再度發起示威活動，包括晚上在元朗大馬路遊行，以及在銅鑼灣、杏花邨、柴灣靜坐。港鐵一改過去半年的作風，昨（20日）指經與相關政府部門進行風險評估後，西鐵綫元朗站今日如常運作，不會封站。

至今午3時許，港鐵表示，元朗站現時維持運作。為管理車站人流，元朗站A、B、J、K及H出入口將由下午4時起暫時關閉，乘客須使用其他出入口進出車站，並留意職員的指示。

【2055】警方於合益路施放催淚彈，多名速龍小隊警員於宏發徑將最少2人制服。

【2042】大批防暴警員乘警車到達紅綿圍近大棠路，清走馬路上路障，早前堵路的黑衣人已離去。

【2039】黑衣人走至元朗千色匯後堵路及縱火。

【2030】在又新街聚集的人群散至阜財街及又新街交界的行人路，部分人站在路肩，並繼續叫口號，車輛駛過時要慢駛。人潮之後沿又新街經元朗賽馬會廣場前行。