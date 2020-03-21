【7.21八個月．總覽】元朗黑衣人堵路縱火　警施催淚彈速龍拘人

去年7月21日發生元朗白衣人襲擊民眾事件，今日為7.21八個月，網民再度發起示威活動，包括晚上在元朗大馬路遊行，以及在銅鑼灣、杏花邨、柴灣靜坐。港鐵一改過去半年的作風，昨（20日）指經與相關政府部門進行風險評估後，西鐵綫元朗站今日如常運作，不會封站，為管理車站人流，元朗站A、B、J、K及H出入口將由下午4時起暫時關閉。 晚上8時許，有大批人士於元朗又新街聚集，黑衣人其後於大棠路堵路及縱火，防暴警員到場施放催淚彈，速龍小隊警員制服及拘捕最少4人。元朗區議會主席黃偉賢在元朗站被截查後，鎖上手銬被警方帶走。 至凌晨0時，又新街仍有人聚集，防暴警出動驅散，並在合益路拘捕至少9人，涉嫌非法集結。其後，防暴警警告現場人士不要挑釁其他人情緒，並向屯門友愛南選區議員林健翔及其助理噴椒，然後拘捕帶走。



【0121】防暴警帶走被捕人士。

【0107】防暴警突然警告現場人士不要挑釁其他人情緒，然後在場人士噴椒，兩名男子中椒後被帶往搜查。現場消息指，他們分別是屯門友愛南選區議員林健翔及其助理。警方向在場人士指他們已涉嫌非法集結被捕。

【0044】防暴警在合益路截查至少9名人士。

【0034】防暴警舉起黑旗，並一度舉起催淚彈槍指向現場人士。之後警方改為舉藍旗，警告在場人士盡快離開。

+ 4 + 3 + 2

【0029】警方舉起橙旗，有警員舉胡椒球槍指向對面行人路。然後警員開始向大馬路方向後退。

【0021】一名記者與在場警員在又新街馬路上爭執，其後他被噴胡椒噴劑，義務急救員為其治理。防暴警其後返回行人路，並再舉起藍旗，要求在場人場散去。現場所見，人稱「光頭警長」的劉澤基亦在防暴警員中。

【0013】再有黑衣人在又新街聚集，防暴警到場驅散，期間敲打盾牌，並舉起胡椒噴劑指向現場人士。有警員斥罵在場的立法會議員尹兆堅。防暴警員舉起藍旗。

【2336】防暴警員陸續登上警車。

【7.21八個月】黑衣人於近元朗千色匯外堵路縱火。（李澤彤攝）

【2255】警員於鳳翔路近合益路再拘捕最少兩男一女，他們分別被鎖上手銬及索帶。

【2230】防暴警員於建業街截查最少十多人。

【2210】警方再次向在場人士包括記者施放胡椒噴霧，立法會議員鄺俊宇及尹兆堅被噴中。警員於又新街拉起封鎖線。

【2200】又新街警員不斷要求在場人士包括記者返回行人路，其間有記者被推撞，警員施放胡椒噴霧噴中多名記者，有在場人士被多名急救員抬走及洗眼。

【2155】防暴警員於建業街要求在場人士返回行人路，其後防暴警進入建業街遊樂場，有球場內人士被警員截查。

在場記者被警員用胡椒噴霧噴中。（李澤彤攝）

元朗區議會主席黃偉賢在元朗站被截查後鎖上手銬帶走。（香港01直播截圖）

+ 3 + 2

【2130】立法會議員許智峯在場協調，希望警員心平氣和，防暴警員要求在場人士返回行人路。

【2126】防暴警員將4名手鎖索帶的人士帶走，多名市民於又新街走出馬路，防暴警員高舉藍旗及黑旗。

【2110】4名被制服人士手被鎖上索帶，警員搜袋，大批防暴警員在場戒備，另外多名在場人士被警員截查，包括身穿反光衣人士。

【2055】警方於合益路施放催淚彈，多名速龍小隊警員於宏發徑將最少2人制服。

【2042】大批防暴警員乘警車到達紅綿圍近大棠路，清走馬路上路障，早前堵路的黑衣人已離去。

【2039】黑衣人走至元朗千色匯後堵路及縱火。

【2030】在又新街聚集的人群散至阜財街及又新街交界的行人路，部分人站在路肩，並繼續叫口號，車輛駛過時要慢駛。人潮之後沿又新街經元朗賽馬會廣場前行。

青山公路近鳳翔路花園，一輛警車與私家車及貨車相撞。（周景文攝）

大棠路警車在場戒備。（陳浩然攝）

【2010】元朗站地下，防暴警截查穿黑衣人士。又新街有黑衣人唱反修例歌曲。

【2000】元朗大馬路近又新街有人群聚集，部分人大叫口號。

【1945】另外有網民號召今晚於銅鑼灣、杏花邨及柴灣港鐵站靜坐，於銅鑼灣站有市民聚集及高舉標語，大批警員在場駐守。

【1940】下午起於元朗站及元朗大馬路一帶有防暴警員戒備，有網民號召於今晚7時半舉行元朗大遊行，惟至舉行時間仍未見有人聚集。