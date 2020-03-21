【虐殺白鴿】昌新里天橋鴿群聚居唔怕人　區議員﹕部門拒拆廢橋

深水埗昌新里行人天橋底昨（20日）發生殘酷虐殺白鴿案，一名男子徒手捉住白鴿，猛然一擢（音Chor）便扭斷其頸部，事件被一對情侶目睹拍攝，並報警將他拘捕。記者今日到現場視察，發現該天橋荒廢多時，如今成為野鴿聚居地，牠們在行人路上來回踱步，不會主動迴避途人。有區議員斥案件殘忍，又表示由於野鴿聚居影響衛生，而天橋亦被審計署列為「零」使用率，區議會曾討論清拆天橋，惟政府部門以「清拆浪費資源」為由而拒絕。

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記者今日（21日）下午到事發地點昌新里視察，發現野鴿眾多，聚居在行人天橋、橋躉罅隙，處處皆是雀鳥排洩物，並在行人路、鐵絲網上來回走踱，即使有途人經過，野鴿亦未有散去，記者曾嘗試伸手佯裝餵食，野鴿竟未有飛走，反而趨前圖靠近，似乎常有人餵食。現場掛有食環署的橫額，提醒市民要預防感染禽鳥疾病，勿餵飼野鳥。有街坊透露，上址不時有餵鴿人出沒。

深水埗南昌西區區議員衞煥南表示，據他了解，被捕男子為附近屋邨的住戶，區內近月未有聽聞虐鴿事件，認為今次事件殘忍。他續指，昌新里附近橫跨欽州街的行人天橋已荒廢多時，自從被政府部門封上後，與旁邊的空地變成野鴿聚居地。他曾多次要求政府部門清拆天橋，不但因為野鴿聚居影響衛生，亦要用人力、物力進行清潔、管理，審計署亦指上址屬零使用率天橋，惟運輸署及路政署仍以「清拆浪費資源」為由而拒絕，對此他亦感到無可奈何。

雖然食環署、漁護署都曾多次處理野鴿問題，包括絕育後帶走至郊區放生，但他指「佢（野鴿）有對翼，趕都趕唔走」，他只好常宣傳，提醒區內老人家不要餵鴿，故去年中上址餵鴿的人已不多，至12月疫情在國內爆發，大家也避免接觸野生動物，故他已甚少見到餵鴿人士出現在昌新里。