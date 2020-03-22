【新冠肺炎】清明掃墓人流減少　市民戴口罩自保：只能做好自己

清明節（4月4日）前一個禮拜日，市民帶備香燭冥鏹拜祭先人。在新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情下，赴將軍澳華人永遠墳場拜祭的市民表示，人流較往年減少至少三分之一，「今日只排咗幾分鐘等巴士，過往曾排一小時隊」，為了傳承中國傳統堅持帶後輩一同上山拜祭，唯有以口罩自保。

九巴開設特別路線接載孝子賢孫到將軍澳華人永遠墳場拜祭，市民表示人流較去年至少減三分之一。（鄧詠中攝）

歐洲新冠肺炎疫情爆發，回流香港的人士出現多宗確診個案，為應對疫情港府再次暫停開放康文署轄下康樂場地，呼籲市民盡量留在家中，與他人保持適當的社交距離。臨近清明節，港府建議市民採用食環署的「無盡思念」網上追思服務，為先人開設紀念網頁網上悼念，惟並非人人受落。今日（22日）周日假期，不少孝子賢孫到將軍澳華人永遠墳場拜祭。

九巴開辦14S清明特別線，來往油塘及將軍澳華人永遠墳場方便市民掃墓，每年清明前上山拜祭先人的陳小姐表示人流減少三分一，「往時喺球場已經封住，喺球場打幾個蛇餅」，今日只排隊數分鐘就能上巴士，過往曾排一小時。她堅持帶同後輩掃墓：「如果我哋唔叫啲後生嚟，第日啲後生都唔會拜我哋，我哋中國人嘅傳統，每年嚟一次⋯⋯自己做好自己，驚感染要保護自己，除口罩唔保護人又唔保護自己。」指自己在醫院工作，形容：「日日都入戰場。」

市民陳先生直言無法接受網上拜祭，「改變唔到（拜祭方法），我唔識玩，我暫時未接受到。」又表示今年掃墓人數較去年減少許多，相信只要不脫口罩就能自保。鍾太亦帶同子女掃墓，稱「盡量唔除口罩，唔好周圍摸」，又指交通情況未見混亂。

前往將軍澳墳場現正封路，由九龍巴士公司提供14S巴士服務，除墳場辦事處車輛、緊急車輛、已登記之靈車、送殯車輛及領有許可證之車輛外，禁止所有車輛駛入。到下周日3月29日及清明節當日（4月4日）將面封路，無巴士服務，掃墓人士必須步行上落山，除緊急車輛外，其他車輛不得進入墳場。