【7.21八個月】元朗灣仔63人被捕最細15歲　區議員林健翔亦遭扣查

昨日（21日）為7.21元朗白衣人襲擊民眾事件8個月，至晚上時份，有多名黑衣人於元朗一帶堵路縱火，警方驅散期間曾施放催淚彈，並拘捕61名男女，年齡介乎15歲至62歲；被捕人士當中包括元朗區議會主席黃偉賢及友愛南區議員林健翔，其中黃偉賢已於今日凌晨踢保獲釋。另灣仔一商場昨晚亦有示威者集結，警拘一男一女。

拘47男14女 最小15歲

警方表示，昨晚約8時起有示威者在元朗西鐵站、大棠路、又新街、建業街、合益路及宏發徑一帶非法集結，當中有示威者用膠箱、鐵欄等雜物堵路，阻塞交通，亦有人縱火焚燒雜物及投擲汽油彈。警方指在多次警告無效，遂採取驅散及拘捕行動，事件中共拘捕47男14女，年齡介乎15歲至62歲，各人涉嫌非法集結、襲擊警務人員、阻礙警務人員執行職務、在公眾地方行為不檢、管有任何物品意圖摧毀或損壞財產、刑事毀壞及藏有攻擊性武器等。

警方指行動期間，一名24歲姓林男子在合益路不斷叫囂，人員向他發出口頭警告不果，遂以涉嫌在公眾地方行為不檢拘捕該名姓林男子；另外，警方昨晚在港鐵元朗站外發現有人聚集，於是對在場人士作截停搜查，其間一名62歲姓黃男子不合作，他涉嫌阻礙警務人員執行職務被捕。據了解，姓林男子是友愛南區議員林健翔，而姓黃男子則是元朗區議會主席黃偉賢。

【7.21八個月】區議員林健翔（紅衣）被警員噴胡椒噴劑後帶走。（陳永武攝）

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黃偉賢踢保獲釋 林健翔涉「公眾地方行為不檢」被捕

民主黨及後於社交媒體表示，昨日事件中立法會議員尹兆堅﹑鄺俊宇均被胡椒噴霧噴中；元朗區議會議員李俊威則於凌晨表示，元朗區議會主席黃偉賢已成功踢保獲釋；區議員林健翔則在社交媒體專頁表示，律師已接見他與其同事，兩人均沒受傷，涉「公眾地方行為不檢」被捕。

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據了解，黃偉賢是在昨晚9時許被防暴警帶走，當時區議員伍健偉等人於元朗站連儂牆前觀察情況，被到場警員截查，黃則在旁以手機拍攝情況。數分鐘後，黃亦被防暴警截查，最後遭鎖上手銬帶上警車離開。至今日凌晨1時許，防暴警在元朗合益路一帶驅散民眾，現場有巿民叫警員冷靜，亦有人爆粗指罵警員；其後有警員向群眾噴射胡椒噴霧，區議員林健翔不滿被噴中，向警員表達不滿，現場有警員爆粗，林亦爆粗回應，其後林與助理分別遭警員帶走。

此外，警方表示，昨日（21日）晚上約7時30分起，有示威者在灣仔勿地臣街一號一商場聚集。示威者離開時，一名54歲本地男子大聲喧嘩，煽動在場人士的情緒，意圖激使他人繼續在上址聚集，並以粗言穢語挑釁警員。人員拘捕該名男子涉嫌公衆地方行爲不檢。另外，人員在一名16歲本地女子身上檢獲一支鐳射筆。該名女子涉嫌藏有攻擊性武器被捕。

案件交由灣仔警區刑事調查隊跟進。