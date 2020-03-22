粉嶺20大漢追打青年　黃嘉浩、呂智恆勸阻反被圍毆

曾參選區議員黃嘉浩、呂智恆今午（22日）在粉嶺被圍毆，事發時2人正在粉嶺站附近擺設街站，呼籲市民加入工會及登記選民，其間目睹一名青年被20名大漢追打，他們報稱嘗試上前了解及勸阻，結果反被圍毆，2人滿身傷痕，需要送院治理。網上片段可見，他們與2名男女被多次襲擊，呂智恆被奪去手機及掟爛，再被人用力摑臉；一名女子兩度被推跌在地上；而黃嘉浩及另一男子嘗試阻止襲擊事件時，被10多人包圍毆打。《香港01》正就事件向警方了解。

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今（22日）下午近5時，據悉一名年輕人疑因用手拍跌香港基本法第23條的宣傳橫額，被20多人尾隨追打。 曾參選區議員的基督徒社工呂智恆、前北區動源成員黃嘉浩表示，當時他們在粉嶺火車站附近擺街站，發現一名年輕人被追打，遂上前了解及阻止，結果對方轉而圍毆他們。黃嘉浩滿身傷痕，眼鏡爆裂；而呂智恆的手機被奪去及掟爛。

網上片段可見，事發時身穿橙衣的呂智恆被人從後箍頸，一名黑衣戴帽女子嘗試阻止，呂智恆被男子搶去手機，其後再被人起飛腳踢至失平衡，跌向停泊路邊的單車。該男子將搶來的手機掟落地面，黑衣女子嘗試衝前制止時，被人推跌在地上。該男子未有停手，數度掟手機落地，令手機爛成一半。有身形健碩男子向黑衣女子及呂智恆大喝﹕「你唔好郁手呀，我睇住你郁手郁人呀!」黑衣女子不滿反駁﹕「你哋郁手先呀！」呂智恆拾回電話後，再被一名男子猛然掌摑，失平衢跌坐在地上。

其間，圍觀男子試圖伸手勸阻，被施襲人士拍開手稱﹕「行開啦！」男子怒喝﹕「你依家郁手呀！」結果他成為被圍毆的對象，至少10人向他拳打腳踢。在旁的黃嘉浩及黑衣女子見狀，企圖保護該名男子離開。黃嘉浩被施襲者追打狂毆，而黑衣女子則被人一腳踢跌在地上，呂智恆上前緊抱保護，但亦被人襲擊。

呂智恆事後進行直播，指被大批人士圍毆，手機被毀壞，其後有大批警員到場調查，部分警員手持盾牌，而施襲人士已逃去無蹤。而黃嘉浩的facebook上傳其受傷的照片，可見他身體及手腳皆有紅痕，其眼鏡爆裂。