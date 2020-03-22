【新冠肺炎】戴監察手帶外籍婦搭九巴　警﹕剛抵港回沙田家居檢疫

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐全球，隨着愈來愈多港人從外地回流，外地輸入個案大增，港府要求抵港人士必須接受家居強制檢疫14天，不包括從澳門及台灣抵港。 過去2天，網上不時流傳戴手帶人士乘車照片，不過部分個案其實是剛抵達香港，正乘車回家準備家居檢疫，卻被誤以為違反隔離令。今午（22日）一名戴上藍色監察手帶的外籍婦人，乘搭由元朗往沙田的269D路線九巴，同車乘客大驚報警。最終，警方調查後，證實涉事婦人今早搭乘航班抵港，她接受2019冠狀病毒病測試，結果呈陰性，遂乘坐私家車離開機場，再轉乘巴士從元朗至沙田進行家居檢疫。日前亦有網上照片，一名戴手帶及電子環的老翁乘搭九巴，據《香港01》了解，該名老翁當時剛抵港，正搭九巴回家進行隔離。 《香港01》正就佩戴監察手帶人士搭乘公共交通工具，造成之公眾疑慮，向衛生署作進一步查詢。

一名手戴監察手帶的外籍婦乘搭九巴時，同車乘客恐怕她違反隔離令人士，立即報警。警方其後證實該名女子今早搭乘航班抵港，當時正轉乘巴士從元朗至沙田進行家居檢疫。（fb專頁「元朗吹水區圖片」）

警方：33歲非華裔女子今早抵港 私家車轉巴士至沙田進行家居檢疫

警方發言人表示，今日中午12時26分接獲一名巴士司機報案，指於荃灣城門隧道巴士轉乘處發現有乘客懷疑配戴監察手帶登上巴士。人員到場了解，得悉該名33歲非華裔女子今早搭乘航班抵港，她接受2019冠狀病毒病測試，結果呈陰性，遂乘坐私家車離開機場，再轉乘巴士從元朗至沙田進行家居檢疫。警方已就事件與相關部門聯絡。

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衛生署：會就資料即時跟進

衛生署發言人表示，會就提供的資料即時對該個案進行跟進。發言人指，受檢疫人士必須在任何時候留在家居或有關住所，並禁止離開香港。為確保受檢疫人士留在家中接受檢疫，政府人員會透過突擊檢查、致電該人士、利用手機進行實時地點分享以及電子手環監察受檢疫人士所在位置等措施，確定接受強制檢疫的人士留在居所。

衛生署發言人稱，相關部門會加強巡查，對違反檢疫令的人士會「零容忍」，不予警告，即時檢控，一經定罪，可處最高6個月監禁及罰款2.5萬元。政府強烈呼籲檢疫人士自律遵守檢疫令，切勿以身試法。

有人在九巴上拍到一名老翁右腳上綁電子環，右手則戴有白色手帶，懷疑他違反隔離令。（彭志銘facebook圖片）

除此個案外，早前有網民上載圖片，一名老翁右手戴有監察手帶及右腳上綁電子環，乘搭九巴，懷疑他違隔離令。據《香港01》了解，該名老翁當時剛抵港，同樣正搭九巴回家進行隔離，並非檢疫期間違令外出。

然而，佩戴監察手帶人士乘搭公共交通工具，市民難以辨析他們是甫抵港回家，或違令外出，屢次引起疑憂。《香港01》正就此向衛生署作進一步查詢。