新冠肺炎｜旅行社推本地遊自救成效低　旅議會主席：業界完全停頓

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，各國實施封關措施，本港近日有旅行社疑受疫情打撃下倒閉。旅遊業重創，旅行社紛紛推出本地遊自救，團費由數十至數百元不等。旅遊業議會主席黃進達表示，留意業界開始進行本地遊旅行團，但指反應並不熱烈，因應疫情市民已甚少外出，直言現時旅遊業「完全停頓」。

旺角銀行中心查看大部份旅行社因應疫情未有開業。（鄧詠中攝）

記者今日到旺角銀行中心查看，上址大部份旅行社因應疫情未有開業，而康泰旅行社門外除了張貼外地旅行團外，亦有不少本地團；惟記者現場觀察，發現各旅行社均無人問津。

因應疫情不少旅行社均推出本地遊旅行團，團費由數十至數百元不等，包括早前宣佈取消即日起至四月底旅行團的永安旅遊，其網頁上推出「疫情香港好去處」的旅行團，包括復活節本地半天遊等，並特別注明將安排各組別獨立用餐。另外，康泰旅遊亦因應疫情推出一系列本地遊旅行團，並表示旅行團保證僅限香港人參加，又為每位客人提供口罩等。

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旅遊業議會主席黃進達表示，留意業界開始進行本地遊旅行團，惟表示「做本地反應都唔係十分熱烈。」他直言，沙士時期尚有本地遊可以進行，但因應疫情政府亦呼籲市民減少外出，本地遊實際上協助旅遊業的成效並不高。

黃進達指，本年二月的的外遊印花稅較去年同期下跌八成，相信三月情況更為嚴峻，形容現時業界業務「完全停頓」，航空公司停飛﹑國泰未來兩月削減96%客運力等等，目前「無咩可以做到」，各旅行社均進行節流措施。他表示，旅遊業界情況較飲食及零食業更為嚴重，因旅遊業沒有業務，希望政府可以考慮提供直接資助予業界從員，並盡快推出新一輪抗疫基金助業界生存。

政府早前建議向旅遊、零售及飲食業界，提供一筆過資助的抗疫基金，包括向旅行社及持牌賓館派發8萬元，預計於基金成立後一個月內派發。