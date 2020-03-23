【新冠肺炎】外籍人士選址長洲進行隔離　區議員：加重醫療負荷

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，政府早前宣佈所有海外抵港人士均需接受強制家居隔離。網上流傳數張隔離人士到達長洲的照片，引起爭議，長洲區議員梁國豪表示已有街坊證實部份人為隔離人士，當時正前往位於隔離地點。他指，近日拖行李到長洲的人士明顯增多，不理解以長洲作為隔離地點的行為，直言加重醫療系統的負荷。

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近日網上流傳數位佩戴家居隔離手環的外籍人士到達長洲的照片，區議員梁國豪回覆《香港01》時表示，已有街坊證實為隔離人士，當時正進入隔離地點新趙苑，街坊又向他表示該批人士不會外出，並已在超市訂購食糧日用品，屆時將有人送貨到門口；而另一張疑為一家四口的照片，顯示有人戴上手帶於街頭步行，則已證實為附近露營地點西園的手帶。

梁國豪指早前受反修例活動及疫症初期影響，長洲人流明顯減少，而近日拖行李到長洲的人士明顯增多，又直言不理解為何要到長洲進行隔離，長洲的醫療系統並不完善，僅有兩﹑三名急診醫生看症，無法進行深入的醫療測試，到上址隔離只會增加當地醫療系統的負荷，若要檢測相關疫症，需要直升機或船運送至東區醫院作進一步檢察。另外，他又表示此舉亦同時增加當地居民恐慌，疫症初期出現行山熱潮，不少人離開市區便除下口罩，已令街坊感到恐懼，隔離人士選擇長洲作檢疫地點令情況更差，同時呼籲相關人士到長洲後要自律。

衛生及福利局局長陳肇始曾於記者會上表示，需接受強制檢疫人士，獲衛生人員批准後，可自行決定地點進行隔離，當中大部分人士均選擇家居檢疫，亦了解到有市民選擇酒店作隔離地點。