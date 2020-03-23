新冠肺炎│藍色「手帶」女搭港鐵　網民質疑違隔離令　實情係……

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎，COVID-19）疫情全球肆虐，本港個案急增，政府昨日（22日）宣布將5名擅離居所人士送往檢疫中心，另向36人發出通緝令；昨早一名戴手帶、剛抵港外籍婦人搭九巴回家途中，被誤以為外出「播毒」，乘客憂慮報警。

再有網民上載照片，指今午在荃灣站發現有女子手載疑似藍色監察手帶，懷疑她違反隔離令，消防先遣急救員到場跟進，氣氛緊張。事件在網上引起熱議，批評女子行為「害人害物」，並指要拘捕她。

警方接獲相關報案，指經消防員了解，該名女子手上是髮帶，非監察手帶。事件列作「雜項」，實屬虛驚一場。