新冠肺炎│藍色「手帶」女搭港鐵　網民質疑違隔離令　實情係……

撰文：凌逸德
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新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎，COVID-19）疫情全球肆虐，本港個案急增，政府昨日（22日）宣布將5名擅離居所人士送往檢疫中心，另向36人發出通緝令；昨早一名戴手帶、剛抵港外籍婦人搭九巴回家途中，被誤以為外出「播毒」，乘客憂慮報警。
再有網民上載照片，指今午在荃灣站發現有女子手載疑似藍色監察手帶，懷疑她違反隔離令，消防先遣急救員到場跟進，氣氛緊張。事件在網上引起熱議，批評女子行為「害人害物」，並指要拘捕她。
警方接獲相關報案，指經消防員了解，該名女子手上是髮帶，非監察手帶。事件列作「雜項」，實屬虛驚一場。
一名藍髮女右手戴有藍色「手帶」，消防員到場勸說她送院，經了解「手帶」為紮頭髮髮帶。（網民曹湄濟圖片）
照片中，一名藍髮女子疑無帶口罩，同行男友人則拉下口罩，消防員查詢其情況，港鐵職員在旁跟進，但女子背向消防員，其後列車抵站如常登車，消防員一同上車勸說，車卡內無乘客站近一行人，只有清潔工抹車廂。
事件實為虛驚。警方今日下午1時22分接報，指一名女子於荃灣站暈到。消防員迅即抵達現場，詢問女子情況，對方拒絕送院，並與同行男友登上列車，消防員隨即尾隨登車游說女子。警方甫抵現場目送列車離站。抵達荔景站後，女子仍拒絕與消防員合作，並與男友奪門離開。消防員其後返回荃灣站告知警員，女子手上為紮頭髮髮帶，並非監察手帶。警方將案件列作雜項。