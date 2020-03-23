新冠肺炎│食肆堂食減、外賣增　生意額跌三分一　考慮停晚巿堂食

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎，COVID-19）全球肆虐，不少身在外地的港人回港「避疫」，連日來本港確診人數急增，市民在疫情陰霾下減少外出，食肆人流驟減。有店主表示，雖然外賣單大增，但難以彌補堂食減少的差額，生意額慘跌達三分一，正考慮是否暫停堂食，專做外賣，以減職員受感染風險。

荃灣眾安街一間日式餐廳女負責人表示，自上周堂食人流減少三成，外賣單增加兩成。（陳浩然攝）

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或暫停堂食減受食客感染風險

荃灣眾安街一間日式餐廳女負責人表示，上周起堂食人流減少三成，外賣單則增加兩成，整體生意減少達三分一。由於擔心有潛伏期內食客光顧，增加員工感染風險，她正考慮暫停堂食，只送外賣或外賣自取，但會觀察數天後作決定。

同處眾安街的一間咖啡店亦指堂食顧客減少三成，外賣則增加五成，由於透過第三方外賣平台獲得的訂單會被抽成，目前整體盈利亦下跌。面對租金及營運成本壓力，負責人擔心長此下會經營困難，現時已減少兼職人手，但未有裁員計劃，正安排增加宣傳及優惠，特別是外賣自取優惠，冀減少第三方運送時的風險。

外賣增加 周末生意額仍跌五成

荃灣地鐵站一間餐廳的老闆娘稱，年初爆發疫情開始，生意較去年發生社會運動時期更差，因港人不敢外出食飯，亦減少了區外人前來光顧。她指平日午市有上班族光顧，生意還過得去，但一到晚巿時間，全晚只有一、兩枱食客，多為附近居民，「啲人唔敢出街，少咗區外客。」她透露，試過一天生意額不足3000元，而以剛剛過去的周末為例，全日只有約1.5萬元生意額，較往前的3萬元勁跌一半。

餐廳內的小菜、套餐不算高價，故一般要點2個餐或以上才送外賣，雖然附近住宅的外賣訂單較以往多，但不至於忙不過來。對於有人提議食肆暫停做晚市，老闆娘坦言，「成個夜市唔好做，都冇咩人」，若真的要停做夜市，會與員工商量，重組餐廳的營業時間。