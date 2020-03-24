警大埔破大麻種植場拘港英情侶　罕有檢大麻「熊仔糖」及「丸仔」

警方在大埔搗破「一條龍」式大麻種植場，檢獲大批包羅萬有的大麻製成品，包括含大麻成份的「熊仔糖」、「丸仔」、電子煙大麻油及可滲入飲料的大麻糖漿，種類之多在港罕見。行動中，1名英國籍前中學教師被捕，其同居港人女友亦一併落網，她被捕時更一度反抗。

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案中被捕的英國籍男子35歲，來港約8年，持有香港身份證，據悉之前曾於中學任教英文，現時無業，他涉嫌「栽植大麻植物」、「販毒」、「藏毒」、「製毒」及「藏有攻擊性武器」被捕；其同居姓陳（23歲）無業本地女友，同涉該5宗罪被捕，但她被捕時不合作，一度反抗，另涉「阻礙警務人員執行職務」被捕，2人均被扣留調查。

西九龍總區特別職務隊早前接獲線報，指有人利用大埔偏僻村屋製造大麻。警方經深入調查後，昨（23日）午約12時，派員掩至新華安里一村屋埋伏，發現案中英國籍目標男子現身時，立刻上前表露身份，並即場在其身上檢獲少量大麻，其後再在其上址住所的2樓及天台，發現2個大麻種植場。

行動中，警方在該2個大麻種植場內，檢獲14株大麻、9公斤大麻製成品、太陽燈及抽濕機等大麻種植工具、一批毒品包裝工具、製毒工具及一把長約1米的開山刀，案中大麻植物於製成後的巿值估計約240萬元。

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據了解，案中檢獲的大麻製成品多元化，種類之多在香港十分罕見。除一般大麻草及大麻精外，還有含大麻成份的「熊仔糖」、亦有一些可直接吞服的膠囊「丸仔」、供電子煙吸食的大麻油，同時發現大麻糖漿，可將其滲入飲品中。

西九龍總區刑事警司鍾雅倫表示，相信已瓦解該「一條龍」式大型大麻種植場及包裝中心，相信疑犯由外國運入大麻種子，栽種至收成後，製成不同類型的大麻製成品，並模仿外國品牌，透過網上平台售予年青人。

警方提醒，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如栽植任何大麻屬植物或鴉片罌粟，一經定罪，最高可被判處罰款10萬港元及監禁15年。

行動中警方檢獲包括含大麻成份的「熊仔糖」、「丸仔」，還有可滲入飲料的大麻糖漿。（劉定安攝）

行動中警方檢獲包括含大麻成份的「熊仔糖」、「丸仔」，還有可滲入飲料的大麻糖漿。（劉定安攝）