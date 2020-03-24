【便利店劫案】56歲失業露宿漢　涉持刀劫7-11被捕

近期便利店劫案頻生，上周六（21日）晚大角嘴一間7-ELEVEN便利店遭去賊闖入，職員及時躲進休息室，賊人搶走15包香煙後逃去。警方調查不足48小時後，於大角嘴一條行人隧道拘捕一名56歲無業露宿男子，他涉嫌行劫被帶署調查。 被捕男子居於棕樹街及櫻桃街交界的行人隧道內一間木屋中，報稱無業，警方於木屋內檢獲男子作案時所持的32厘米刀及所穿的衣物。

行動中，警方於木屋內檢獲男子作案時所持的32厘米刀。（黃偉民攝）

事發於上周六（21日）晚上11時許，大角咀塘尾道51號一間7-ELEVEN便利店男職員落閘關門期間，一名戴電單車頭盔的男子突然強闖入店內，男職員受驚立即躲入休息室及鎖門。賊人亮出一把32厘米長的刀，要脅男店員將店內財物交出，惟男店員沒有理會，賊人嘗試打開收銀機不果，惟恐店員報警，急急掠走15包共值850元的香煙後逃去。

旺角警區刑事調查隊高級督察王浩稱，警方當晚接獲報案後，隨即展開調查，翻查事發一帶的閉路電視，經過深入調查，在案發不足48小時，即於昨（23日）晚10時許在棕樹街及櫻桃街交界的行人隧道內將涉案男子拘捕。