新冠肺炎│手帶人各區出沒　警6小時接14報案　揭7人違隔離令

新型冠狀病毒（武漢肺炎，COVID-19）肆虐全球，目前除了澳門及台灣入境，抵港人士均須接受14天家居隔離並佩戴監察手帶，惟近日發生多宗家居隔離人士擅離居所事件，違反隔離令，今日（24日）多區公共場所出現戴手帶的懷疑隔離人士，警方6小時內接獲最少14宗報案，半數證實為隔離人士。衛生署今日於記者會上透露，至今發出408封警告信。

下午2時06分，粉嶺聯和墟總站，一名巴士男乘客被發現戴着手帶，警方到場作出口頭警告，提供保護衣給該名男乘客，並用警車將他送回家。（讀者提供圖片）

今日上午10時半至下午4時許，警方接獲最少14宗懷疑帶手帶隔離人士擅離居所的報案。警方調查後，最少7宗證實為隔離人士。下午1時43分，尖沙咀河內道18號一間酒店，女職員報案指，一名疑懷是隔離人士的男住客離開房間。警員及消防員到場調查，並尋獲該名男子，案件交回衛生署跟進。現場消息指，衛生署人員將安排男子入住駿洋邨進行隔離。

下午2時06分，粉嶺聯和墟總站，一名巴士男乘客被發現戴着手帶。男乘客落巴士後在球場對開徘徊，大批警員到場，證實為隔離人士。警員作出口頭警告，其後數名警員穿上全身保護衣，並提供保護衣給該名男乘客，用警車將他送回家。

其餘5宗違反隔離令個案，隔離人士分別於半山巴丙頓道1B號平安大廈、舊山頂道18號曉峰閣、太子大南街及白楊街交界街頭位置、灣仔駱克道近軍器廠街及觀塘翠屏南邨翠櫻樓被發現。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君於下午記者會上表示，違反隔離令可監禁6個月及罰款2.5萬元，是嚴厲罪行，部分留學生或其他人士或因年紀小，不明白情況非常嚴重，冀大家可作提醒。她指出，現時衛生署發出408封警告信，署方得悉有個案違反隔離令，在求警方協助下，尋回部分人士並送往隔離營，但至於是否作出檢控須尋求法律意見。

↓其他證實為隔離人士擅離居所個案↓

上午10時28分，半山巴丙頓道1B號平安大廈，一名戴手帶男子於天台位置做運動。警方到場證實他是隔離人士，作出口頭警告，他返回單位。 上午10時31分，半山舊山頂道18號曉峰閣，警方調查證實，一名須隔離男子沒有隔離，衛生署人員帶走男子。 下午1時05分，太子大南街及白楊街交界街頭位置，一名泰籍女子的監察手帶損壞，警方作口頭警告，女子其後返回家中。 下午1時許，有市民報案指在灣仔駱克道近軍器廠街，發現一名戴手帶外籍男子，警員到場截獲該名洋漢，並證實他是隔離人士，將他送返酒店隔離。 下午3時28分，觀塘翠屏南邨翠櫻樓，警方證實一名進行家居隔離的六旬女住戶曾外出，她將被送往駿洋邨隔離。

↓警方調查中個案↓

下午2時38分，尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場星巴克，警方接報指，一名年約60餘歲戴手帶男子正在喝咖啡。警方尋獲該名男子，正進行調查。 下午4時02分，土瓜灣美景街94號偉恒昌新邨恒景閣A座，據報一名須隔離男子離開住所。警方正尋找該名男子。 下午4時06分，旺角快富街與彌敦道交界，據報一名懷疑隔離人士違令外出。警方尋獲該名男子，正進行問話。

↓證實為誤會或未能尋獲個案↓