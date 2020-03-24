【新冠肺炎】一日10人擅離居所送隔離營　熟人舉報剪手帶發燒男

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，本港上周四實施外國來港人士要接受14天強制檢疫，並要戴上電子手帶，惟實施的6天以來，不少人違反強制檢疫令，擅離居所，有人更剪斷或除去手帶。政府指出，今日有10人擅自離開居所，先後被安排送往檢疫中心，至今合共24人。據了解，部分個案被揭發的原因是大義滅親，包括母親舉報違令兒子，或者有熟人發現需接受隔離的友人剪斷手帶外出用膳等，亦包括警方突擊巡查、保安員舉報、市民舉報、政府電子監察系統。

山頂白加道一對兄妹被發現外出打波。（網上圖片）

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共24人違反檢疫令被送隔離營 一日增10人

政府表示，外國地區抵港人士強制檢疫安排自3月19日實施以來，已共有24人因違反檢疫令被轉送到禁閉檢疫中心。以今日為例，警方接獲市民舉報及經由政府電子監察系統發現涉嫌違反檢疫令後，即時上門調查有關涉嫌擅自離開居所人士，結果有10人先後被安排送往檢疫中心。衞生署和警方會繼續調查，搜集更多證據後供律政司考慮提出檢控。

據了解，警方發現懷疑違反檢疫令人士後，會即時通報衞生署。當確認有關人士需要接受強制檢疫時，衞生署會安排醫療輔助隊及救護車到場。經初步檢查後，一旦發現有關人士發燒或有病徵，會將他送院檢查。如果沒有任何症狀，則會作出警告，或者將他送入隔離營，但據悉絕大部分個案會送到隔離營。

在3月19日入境香港的人士，會被紀錄在入境處的名單中，若未完成14天檢疫人士不獲准出境。當中，有人曾嘗試出境，被入境處人員截停，並送往隔離營。（資料圖片／余俊亮攝）

老翁感不適自行求診 被揭違檢疫令

據了解，揭發違反檢疫令的情況各有不同。在3月19日後入境香港的人士，會被紀錄在入境處的名單中，若未完成14天檢疫人士不獲准出境，有人曾嘗試出境，被入境處人員截停，並送往隔離營。亦有隔離人士進行家居檢疫時，有署方職員上門巡查，故大廈保安員知悉某單位人士正進行檢疫，當發現有關人士離開住所，便立即報警求助。

任何接受檢疫人士如有物資上需要，或身體有異樣，皆須致電衞生署的支援熱線，並不可以外出。其中，便有個案為60多歲的長者，進行家居檢疫時，因身體不適自行前往診所求醫，結果被發現違檢疫令。

母親舉報兒子 熟人舉報剪手帶發燒者

其他個案亦包括在一對兄妹在山頂外出打波，被市民發現及報警。石門有市民報警，發現戴有電子手帶人士外出去吃東西，被送隔離營。亦有個案是「大義滅親」，例如母親舉報違檢疫令兒子。而今凌晨荃灣一名男子吃車仔麵後被揭違令，其實當時他已剪了手帶，但剛巧被熟人見到，因知道他要接受隔離，於是報警，該名男子因發燒而被送院。

除此之外，警方亦會進行突擊巡查，並發現有剪斷手帶的隔離人士，通報衞生署後將他送入隔離營。部分個案是衞生署主動轉介予警方，例如致電隔離人士無人聽、電子監察系統發現違規外出人士，以及網上的訊息，當警方到場巡查並證實違規時，便會將他送入隔離營。

市民可報警或用1823舉報

政府呼籲市民利用網上平台「電子報案中心」（www.erc.police.gov.hk/cmiserc/CCC/PolicePublicPage?language=ch）和流動應用程式「Tell me@1823」舉報違反檢疫令的情況。政府感謝熱心市民透過網上平台提供資料，昨日（23日）有7人涉嫌違反檢疫令透過市民網上舉報而被截獲。市民亦可透過各區警署報案室電話（www.police.gov.hk/ppp_tc/contact_us.html#rr）及「1823政府一線通」，向政府提供懷疑違反檢疫令的資料。

衞生署熱線2125 1122不用作舉報違令人士

對於網上流傳向衞生署熱線2125 1122提供違反檢疫令的資料，政府澄清該熱線是向受檢疫人士出現症狀時向衞生署求助之用，此熱線不應用作舉報違反檢疫令。

政府再次強烈呼籲受檢疫人士必須嚴格遵守檢疫要求，以保障自己及其他人健康，此舉對防止疫情在社區擴散至為重要。任何人違反檢疫令，擅自離開檢疫地點屬刑事罪行，一經定罪，可被監禁6個月及罰款2.5萬元。