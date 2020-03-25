【環翠邨雙屍】夫婦財困燒炭亡　妹妹收短訊報警未能阻悲劇

柴灣環翠邨發生雙屍命案，下午6時27分，警方接獲一名女子報案，指收到其兄長的短訊，稱要與妻子一同赴死，警方接報趕至環翠邨怡翠樓一單位，破門入屋後發現一對中年男女昏迷屋內，現場放有炭爐及酒精飲品，救護員其後證實2人已明顯死亡。警方初步調查後，相信死者是夫婦，現場檢獲遺書，相信因金錢問題尋死。

多名親友驚聞惡耗到場。（林振華攝）

+ 3 + 2

據悉，47歲姓何男死者在珠寶店工作，其52歲姓曾妻子任職化妝品銷售員，兩人居於環翠邨怡翠樓單位，並無子女。案發時單位的窗戶被膠紙封着，屋內無打鬥痕跡，死者均躺在睡房床上，屋內亦發現遺書，向親友交代身後示，內容透露因經財困題尋死。

事發後多名親友到場了解，軍裝警員在屋內檢走部分證物，警方初步調查，相信該對男女飲酒後燒炭尋死，案件循自殺協定方向調查，死者遺體於周四（26日）凌晨抬離單位，舁送殮房等候進一步調查 。

警員檢走證物。（林振華攝）

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

利民會《即時通》：35122626