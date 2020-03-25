警連續兩日反非法賭博　天水圍、佐敦10人被捕

警方繼昨日於元朗拘捕12名街頭賭徒，今日（25日）下午天水圍分區人員聯同食物環境衞生署人員，再進行反非法賭博行動，於區內打擊非法街頭賭博活動，突擊搜查天瑞邨瑞輝樓對開近河畔一帶，搗破一個懷疑非法街頭賭檔，拘捕4名本地男子，年齡介乎60至82歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」，並檢獲一副撲克牌及小量賭款。

所有被捕人士已獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。同時人員亦在天瑞邨、天恩邨及天恒邨河畔一帶清理一批懷疑被用作賭博用途的麻雀枱、木板及椅子。

油麻地兩釣魚機賭檔拘6人

另外油尖警區特別職務隊人員經情報分析及深入調查後，今日（25日）上午11時進行打擊非法賭博行動，突擊搜查佐敦區內分別位於吳松街83號及87號的兩個單位，搗破兩個懷疑非法釣魚機賭檔。行動中6人被捕，包括1名51歲及另1名41歲本地女子涉嫌「管理賭博場所」被捕。兩名本地男子及兩名非華裔女子，年齡介乎27至52歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。 行動中警方檢獲7部電子遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約1萬港元賭款等。所有被捕人士現正被扣留調查。

警方提醒市民，街頭聚賭屬違法行為，根據法例，任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款為5萬港元及監禁2年。任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為3萬港元及監禁9個月。