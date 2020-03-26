【新冠肺炎】觀塘紀律部隊宿舍外傭確診　僱主關員及家人需隔離

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港新增43宗新型肺炎確診個案，累計確診個案453宗。其中一名確診感染外傭，居住於將軍澳道觀塘紀律部隊宿舍一座，其僱主為一名海關關員，與家人共4人將要接受隔離。 海關發言人表示，現時該名海關人員及其同住的家人已被列為密切接觸者，將被安排入住檢疫中心。該名關員並沒有參與前線工作或在工作期間與市民接觸，部門已安排近日曾與他密切接觸的同事在家工作。

其中一名確診感染外傭，居住於將軍澳道觀塘紀律部隊宿舍一座。（林振華攝）

清潔人員下午於宿舍外洗地。（林振華攝）

為第412宗個案 本月16日到港

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於記者會上表示，今日新增43宗個案中包括兩名外傭，其中一名外傭為剛於菲律賓返港。衞生署發言人指，有關個案為今日公布的第412宗個案，涉及一名32歲菲律賓外傭，她本月16日到港，20日開始出現咳嗽，目前在基督教聯合醫院留院。她居於藍田將軍澳道觀塘紀律部隊宿舍，其家居密切接觸者共有4人（即其僱主一家），將被安排入住檢疫中心。

海關：已安排曾密切接觸同事在家工作

海關發言人表示，昨晚（25日）得悉一名海關人員的家庭傭工昨日被初步確診感染「2019冠狀病毒病」，現時該名海關人員及其同住的家人已被列為密切接觸者，衞生防護中心將安排他們入住檢疫中心。該名人員並沒有參與前線工作或在工作期間與市民接觸，部門已安排近日曾與他密切接觸的同事在家工作。宿舍管業處已安排為該座宿舍的公共地方進行徹底清潔及消毒，而海關亦已為該名人員的辦公地點進行徹底清潔及消毒。

發言人又指據悉該名家庭傭工剛於上星期來港工作，於昨日被初步確診，海關會繼續與衞生署保持緊密聯絡，嚴格遵照衞生署有關指引，並在需要時配合該署進行的病理學追蹤，包括提供該人員的工作紀錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者接受檢疫。

海關已提醒各同事減少社交接觸以減低傳染風險，同時留意自身健康狀況，如有不適，須立即呈報並求醫，而海關人員在返回工作崗位前均須接受體溫探測，如出現發燒等病徵，需向上級呈報並盡快向醫生求診。

清潔人員宿舍外洗地

記者下午到觀塘紀律部隊宿舍視察，保安員戴口罩於地下位置駐守，下午6時許多名清潔人員身穿保護衣，到宿舍外位置洗地。有一座的住客表示，不知道大廈有人確診，會回去了解。