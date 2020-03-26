懲教署突擊搜查大欖懲教所隔離22人　指有在囚人士企圖煽動對抗

懲教署今日（26日）採取行動打擊大欖懲教所内非法活動，署方指有在囚人士企圖煽動大批在囚人士參與集體行動對抗管方，22名在囚人士懷疑參與上述活動，正被隔離調查。 署方指今日早上約7時半在派發早飯期間，一名男性在囚人士在飯堂內擾亂秩序，懲教人員隨即採取紀律檢控，其後多名在囚人士進行集體投訴，向管方施壓要求取消有關紀律檢控及停止打擊監獄內非法活動。署方指情報亦顯示該批在囚人士亦鼓吹其他在囚人士參與，務求將事件惡化。

署方於下午2時調派增援部隊到大欖懲教所，包括區域應變隊、保安組人員、警衞犬隊等共超過70人，對目標人物進行突擊搜查，現時共有22人懷疑參與上述活動，正被隔離調查。署方指目前行動仍在進行中，會繼續密切監察有關情況。

月中曾突擊搜查 指有人企圖再次煽動對抗

大欖懲教所於本月13日共有24名在囚人士集體投訴，不滿意管方近日提升寢室的整潔及個人衞生，包括髮型及衣物，署方連續數天增派人手支援大欖懲教所，對目標地點及人物進行搜查，7人被隔離及接受調查。署方指情報顯示，自本月中連串行動後，部分心有不甘的在囚人士企圖計劃再次煽動大批在囚人士參與集體行動對抗管方。

懲教署指為協助在囚人士在安全和有秩序的羈押環境下更生，會致力打擊院所內任何形式的非法活動。大欖懲教所是一所低度設防監獄，羈押有多次入獄記錄的男性成年在囚人士。