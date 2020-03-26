新冠肺炎│全線暫停營業14天　Goji健身中心：無個案到訪其他會所

新型冠狀病毒病（俗稱武漢肺炎，COVID-19）肆虐，健身中心Goji Studios繼前日（24日）向會員發信，稱接獲衞生署通知一名確診者曾到訪其尖沙會所，該分店即日起暫停開放14天，今日再發信稱，為保障會員、員工及公眾安全，全線會所由明日（27日）起暫停營業14天，同時數萬名會員會籍將自動暫停。Goji Studios強調，無再接收到衞生署通知有其他確診個案曾到訪其他Goji會所。

健身中心Goji Studios向會員發信，稱全線會所由明日（27日）起暫停營業14天。

Goji Studios表示，為保障會員、員工及公眾安全，決定全線會所由明日（27日）起至4月9日暫停營業14天，數萬名會員會籍將自動暫停14天。

Goji Studios指，前日接一名確診者曾到訪尖沙咀會所後，並無再接收到衞生署通知有其他確診個案曾到訪其他Goji會所。Goji Studios強調，為全線暫停營業之決定，只是為了加強防疫，全線會所皆會進行徹底清潔、消毒及濆灑長效抗菌塗層。

Goji Studios稱，目前保障香港人的安全及健康，比生意更重要，望各方諒解他們暫停營業的決定。