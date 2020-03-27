警東區打擊違泊　三次行動派2882張牛肉乾　嚴厲執法令投訴減少

東區警區3月份四次嚴厲打擊違泊車輛及其他引致阻塞交通的違規行為，前三次行動共發出2882張定額罰款告票，並拖走8輛車輛。警方指，近期東區警區接獲的交通阻塞投訴數字些微回落，或與1,2月嚴厲執法有關，相信持續改善違泊問題。至於下周末正值清明節，大批市民會柴灣、歌連臣角掃墓。警方呼籲市民今年不要集中在正日拜祭，避免人群聚集。

東區警區行動主任高卓恒總督察指，為打擊道路上的違泊車輛，東區警區在3月一共4次大型檢控行動，前三次行動已發出 2882張告票定額罰款告票，並拖走8輛在道路上造成嚴重阻塞車輛。今日（27日）是第4次採取大型檢控行動，會直接票控不負責的違泊車輛，例如在違例停泊在巴士站內，巴士站前後位置、雙黃線、雙行停泊，以及彎位上停泊，因此舉會令大型車輛如巴士、貨車駛過時不能前進，導致整條道路阻塞或癱瘓。高卓恒呼籲，東區的各持分者要有守法意識，遵守道理交通條例。

至於4月4日及5日，正值清明節，高卓恒預計屆時會有大批市民到柴灣、歌連臣角掃墓。基於疫情原因，他呼籲市民今年不要集中在正日拜祭，可選擇在清明前後的周末掃墓，避免人群聚集。而節日期間，警方相信會有不少違泊車輛，屆時會嚴厲執法，期望司機守法，做一個負責任的駕駛者。

有指電子牛肉乾濕水後會溶化黏着車窗玻璃遺下痕迹，高卓恒指東區將於4月份參與試行計劃，屆時會留意不同持分者的意見，適時再作檢討。 （郭倩雯攝）

高卓恒續指，近期東區警區接獲的交通阻塞投訴數字些微回落，2020 年1月警方接獲1800宗投訴，2月則下跌至1500幾宗，或與１至2月嚴厲執法有關，相信會持續改善違泊問題。

記者問到電子牛肉乾濕水後會溶化黏着車窗玻璃遺下痕迹，高卓恒表示有注意到相關新聞，並指電子傳票計劃仍是試行階段，東區將於4月份參與試行計劃，屆時會留意不同持分者的意見，適時再作檢討。