屯門警區打擊違泊　流動攝錄隊拍片佐證 　警：有片有真相

屯門警區與新界北交通部執行及管制組於3月26及27日打擊違泊車輛，昨（26日）單日發出近400張告票。屯門警區將加強科技應用，派出流動攝錄隊執法，拍攝到的片段會交由總區交通調查組處理，事後票控司機，警方相信此舉能提高阻嚇性。而4月8日起屯門警區會試行「電子定額罰款通知書先導計劃」，屆時執法人員會以專用手機及便攜式打印機，拍攝現場環境作紀錄，即場列印告票。

屯門警區加強科技應用，會派出流動攝錄隊執法。

屯門警區行動主任黃棟濱總督察指，自去年6月起反修例運動起，全港各區車輛違例泊情況惡化，造成交通阻塞及危害道路使用者安全。屯門警區有見本年1月起局勢漸趨緩和，遂使用不同措施打擊違泊問題，包括加強調配輔警及交通督導員在區內違泊黑點不定時、不定點執法。

屯門警區與新界北交通部執行及管制組於3月26及27日打擊違泊車輛，昨（26日）單日發出近400張告票，並拖走兩架阻塞交通的車輛。另外，屯門警區亦加強科技應用，派出流動攝錄隊執法，針對司機非法進入黃格路口、調頭時造成阻塞、在禁區內上落客，以及在巴士、公共小巴或的士上落乘客時停車超過所需的時間。

警方其後以屯門主要道路鄉事會路為例子，指出部份車輛在禁區上落客、上落貨、非法停泊或非法調頭，令後車須繞路前行，期間或會與對頭車相撞，對其他道路使用者構成危險。

屯門警區加強科技應用，會派出流動攝錄隊執法。

警方現時採取有兩種執法手段，一是即時截停票控，警方會安排警員在前方截停違法車輛，並向司機即時票控；一是採用非截停方式，流動攝錄隊會將拍攝到的片段交給總區交通調查組，經調查後會再票控。警方指，「有片有真相」，此舉令司機知道即使警方不在場，亦可事後追究，從而提高阻嚇性。

黃棟濱亦交代2019年屯門警區的交通意外數字， 2019年屯門警區發生1935宗交通意外，比2018年少17宗，當中致命交通意外減少1宗；有人受傷的交通意外為743宗，增加9宗；涉及單車使用者的意外為118宗，減少24宗；97宗涉及行人過馬路，減少19宗，他指整體交通情況比2018年有所改善。