港鐵葵芳站職員被針筒拮頸　3男女被捕　警﹕Tg群組宣揚滋擾職員

本月7日下午5時許，葵芳站一名男職員查票期間，被一名男子以針筒拮頸受傷，疑犯其後跳閘逃去。男職員受傷送院，警方指幸針筒刺入時針彎曲，未有深入刺進職員體內。警方今早（27日）分別於葵涌、將軍澳及秀茂坪拘捕涉案2男1女，涉嫌「傷人」。 警方指，施襲者電話有Telegram通訊程式，內有群組宣揚乘搭港鐵不購票或對港鐵職員進行滋擾，相信施襲者隨身攜帶針筒，用以襲擊港鐵職員。

新界南總區刑事部史廣鴻總督察表示，當日葵芳站有3名港鐵職員進行查票工作，其間截停一名使用長者八達通入閘的女子，調查期間女子的男友人走近旁聽，之後突然有另一名男子出現，用一支13厘米長的針筒拮向一名港鐵職員頸部，施襲者及該對男女之後跳閘離去。

警方經深入調查，今早分別於葵涌、將軍澳及秀茂坪拘捕2男1女，他們涉「傷人」，另檢獲施襲者犯案時衣著。涉嫌施襲的男子35歲，報稱無業，另外2名被捕人士分別為一名報稱任職售貨員的22歲女子，及一名報稱任職速遞員的23歲男子，警方正調查3人關係。新界南總區刑事部梁國榮警司表示，調查期間發現施襲者電話有Telegram通訊程式，內有群組宣揚乘搭港鐵不購票或對港鐵職員進行滋擾，相信施襲者隨身攜帶針筒，用以襲擊港鐵職員。

受傷港鐵職員被針筒拮傷後頸。（資料圖片）

警方指出，「傷人」罪最高刑罰為監禁3年，惟因此案情嚴重，警方不排除會控告更嚴重的罪名。梁國榮警司續指，幸針筒刺入時針彎曲，未有深入刺進職員體內，警方將會搜集更多證據以作檢控。

警方提醒，市民乘搭港鐵應遵守《香港鐵路條例》，包括繳付足夠車資、不要跳閘及不要妨礙列車正常運作。另在盜竊條例中，亦有一條「應付款而不付款而離去」罪，警方在不同案例中，會考慮以其他罪名加以檢控違例人士。