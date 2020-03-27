【小西灣武器庫】石屋曝光　疑製子彈炸藥　屋前空地試槍

小西灣龍躍徑附近一間荒廢石屋，昨晚（26日）被警方發現為武器庫，檢獲800粒彈殼、200粒彈頭、一批火藥和化學品。警方懷疑有人於石屋內製造子彈及爆炸品，拘捕4名男子。現場所見，石屋位置隱蔽，從小西灣海濱公園步行約15分鐘，沿途非正式山路，更有野豬出沒，部分路段陡峭需要用手協助爬行。該石屋外牆掛有綠色偽裝網，屋內擺放大量雜物。警方指懷疑石屋被分作4個部份，石屋前空曠地方試槍，屋後試射弓箭，並在屋內2個房間分別用作製造子彈及炸藥。

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警方於石屋內檢獲火藥原材料、彈殼及彈頭等，懷疑有人用作製造子彈及爆炸品。（魯嘉裕攝）

警方下午帶記者前往石屋範圍。石屋面積約450呎，有一偽裝網包圍。有組織罪案及三合會調查科高級督察張堃婷表示，石屋前的空曠地方，懷疑3名男子用作試槍，之後沿小徑進入石屋範圍，相信疑犯於石屋內右偏廳位置製造子彈及火藥，警方檢獲真子彈、彈殼、彈頭及製造子彈打壓機，而左偏廳位置則為疑犯製造炸藥，警方檢獲火藥原材料硝酸鉀、電子秤、煲等。石屋內右邊一房間有多瓶裝有液體的膠樽及酒樽，有人寫上「請勿吸煙」、「易燃」字眼。警方於石屋後方位置，於鐵架上檢獲一發泡膠板，相信疑犯用作試射弓箭。石屋外有一部發電機及熔爐。