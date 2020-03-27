夾公仔機店如常擺放飛機杯、按摩棒　律師解釋為何觸犯法例

警方昨日搜查葵涌及荃灣三間夾公仔機店舖，並以涉嫌「展示不雅事物」，拘捕3名男子，檢獲150個成人用品。記者發現市面有個別夾公仔機店舖亦以成人用品作招徠，吸引客人，有店舖會以一塊紅布另僻小空間擺放「夾成人用品機」，上面寫有「18歲未滿，進入禁止」等字眼。不過有律師認為，負責人首先有責任遮蓋淫褻或不雅的部份，另外此類店舖多數無人看管，難以查閱顧客是否年滿18歲，亦有可能觸犯《淫褻及不雅物品管制條例》。

坊間不少夾公仔機店舖都以成人用品作招徠。 （香港01記者攝）

翻查網上資料，其實坊間不少夾公仔機店舖都以成人用品作招徠，記者實地視察其中一間夾公仔機店舖，該店設有多台夾公仔機，大部份是用作夾正常的公仔、玩具，店舖盡頭有一處以紅布間開，紅布寫有「18歲未滿，進入禁止」字眼，背後正是一台「成人用品機」，機內擺放了「飛機杯」、按摩棒、安全套等用品，並標榜貨品由日本直送。不過現場所見，相關成人用品產品的包裝未有裸露或露出男性或女性性器官部份。

黃國桐律師表示，坊間所見的成人用品，其包裝、封面多有淫褻及不雅的畫面，負責人必須為相關產品遮蓋裸露的部份，並應貼上警告字眼。另外，夾公仔機店舖多是無人看管，即使用紅布作間隔也沒有意思，因最終都沒有人會檢查顧客的身份証，以確定其是否年滿18歲，這意味着所有人均可接觸到淫褻或不雅的物品，店舖負責人便有可能觸犯《淫褻及不雅物品管制條例》。

根據香港法例《淫褻及不雅物品管制條例》，任何人展示不雅事物，不論是否知道該物品是不雅物品，均屬違法。首次定罪，最高可被罰款40萬元及監禁12個月；第2次或其後定罪，最高可被罰款80萬元及監禁12個月。