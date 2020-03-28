【新冠肺炎】比利時貓染病　愛協﹕沒有證據寵物向人類播毒

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港先後發現2宗寵物狗對病毒測試呈陽性的個案，分別是馬主周巧兒的松鼠狗及薄扶林一頭德國狼狗，至昨（27日）比利時衞生部宣布列日省一名比利時女子的寵物貓感染病毒，相信是由主人傳染。寵物貓出現呼吸道病徵和消化不良的問題。 香港愛護動物協會表示，沒有證據顯示寵物會傳播新冠肺炎病毒給人類，家貓感染病毒的途徑只有一個，即通過其主人被感染。愛協提醒主人與寵物互動時需要遵守嚴格的個人衛生，一旦確診應避免與寵物互動。愛協亦呼籲主人不要棄養寵物。

對於有比利時一貓隻從其已確診新冠肺炎的主人感染新冠肺炎病毒，愛協就事件發聲明指，沒有證據顯示寵物會傳播新冠肺炎病毒給人類。而目前已知的三個個案，均顯示人類將病毒傳播給他的伴侶動物。愛協又指，家貓感染病毒的途徑只有一個，即通過其主人被感染。因此，提醒寵物主人要負責任，當與寵物互動時遵守嚴格的個人衛生；如果主人確診感染新冠肺炎，應避免與伴侶寵物互動 。

愛協又呼籲寵物主人不要棄養。協會指，在疫情期間寵物尤為重要，可以陪伴及提供慰藉，如果寵物主人不負責住地棄養寵物，只會留下遺憾和無限懊悔，這些負面情緒無助面對目前的艱困時刻。

全球目前只有3宗人類傳染動物的新冠肺炎個案，除了最新感染的比利時寵物貓外，另外2宗來自香港，分別為馬主周巧兒的寵物松鼠狗以及薄扶林嘉瑜園患者飼養的德國狼狗。不過香港感染的2隻狗隻並沒有病徵。