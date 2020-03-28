新冠肺炎｜富昌邨老翁戴住手帶四圍走　到大快活被截即送檢疫中心

本港上周四（19日）實施外國來港人士需接受14天強制檢疫，並要戴上電子手帶，惟實施以來不少人擅離居所。一名戴着隔離手帶的老翁，昨日被發現在深水埗富昌邨地下空地走動，更曾到南昌薈的大快活企圖下單用膳，惟被人發現及時阻止，立即報警求助。 深水埗區議員黃傑朗到場跟進事件，警方其後到場，將該名老翁送返富昌邨寓所，並由醫療輔助隊人員將他送往檢疫中心。

在富昌邨空地流連的老翁，左手戴有寫着「居安抗疫」的電子手帶。（網上圖片）

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事發於昨（27日）午2時許，深水埗區議員黃傑朗在facebook表示，該名老翁居於富安邨，手腕戴着寫有「居安防疫」電子手帶，被發現在南昌薈商場內的大快活準備落單，惟被發現是隔離人士而遭阻止。老翁其後在富昌邨停車場對出空地流連，終被黃傑朗截獲。

黃傑朗曾致電衛生署熱線通報事件，惟電話打不通，遂報警求助。警方其後到場，陪同該名老翁返回寓所。而醫療輔助隊人員在下午4時20分到達現場，登門接走老翁，黃指老翁被送往檢疫中心隔離。

黃傑朗稱已就事件通知領展及房屋署。商場方面已將商場出入口、大快活餐廳門口外及商場扶手電梯範圍清潔消毒。富昌邨清潔人員亦到將該老翁曾流連的屋邨吸煙區進行清毒。涉事老翁曾前往商場大快活欲用膳，雖然未下單已被制止，但亦對餐廳構成一定程度威脅。大快活暫未因事件暫停營業，但承諾會在店內徹底消毒。

醫療輔助隊人員到富昌將老翁帶走。（深水埗區議員黃傑朗fb圖片）

警方表示，昨（27日）下午2時許，深水埗富昌邨南昌薈有途人報案，指一名70歲男子在上址出現，其手上有疑似隔離手帶，警方到場將該名男子截停，並通知相關部門處理事件。

市民可報警或用1823舉報

政府早前呼籲，市民可利用網上平台「電子報案中心」舉報違反檢疫令的情況。政府感謝熱心市民透過網上平台提供資料，昨日（23日）有7人涉嫌違反檢疫令透過市民網上舉報而被截獲。市民亦可透過各區警署報案室電話及致電1823，向政府提供懷疑違反檢疫令的資料。

衞生署熱線不用作舉報違檢疫令人士

對於網上流傳向衞生署熱線2125 1122提供違反檢疫令的資料，政府澄清該熱線是向受檢疫人士出現症狀時向衞生署求助之用，此熱線不應用作舉報違反檢疫令。

政府再次強烈呼籲受檢疫人士必須嚴格遵守檢疫要求，以保障自己及其他人健康，此舉對防止疫情在社區擴散至為重要。任何人違反檢疫令，擅自離開檢疫地點屬刑事罪行，一經定罪，可被監禁6個月及罰款2.5萬元。