新冠肺炎│酒吧變陣生意仍急跌　經理﹕寧強制停業2周政府發補貼

行政長官林鄭月娥日前曾提出修例推行「禁酒令」，禁止全港8,600間酒吧、餐廳賣酒，有關措施引起爭議，政府最終未有推行，卻改為強制食肆每張枱相距最少1.5米，每枱限坐4人，店內招待客人數目需減半。 對於政府最新的「限客令」，酒吧業界是否受落？有酒吧經理表示，新措施公布後生意急跌，而只有半間店舖可以營業，生意肯會受到影響，直言新措施只比「禁酒令」好一點，至少仍可以賣酒。但他相信強制停業2星期對酒吧業界的損失會較少，因現時政府能以「有營業」為由，不向業界發補貼或賠償，「錢唔使賠，咩都唔使賠」。

位於太子的Lava bar and restaurant，現時以枱作為分隔，確保中間的枱沒有人坐，便可保證有1.5米距離。負責人Alan表示，曾想用亞加力膠分隔餐枱，惟政府未有明確指示有關做法是否可行，故最終選擇以枱作分隔。對於政府沒有實施「禁酒令」，卻改為限食肆每枱人數上限4人，而且鄰枱要相隔最少1.5米，他認為差別不大，「我寧願佢話酒吧2個禮拜唔好開，之後再開返，會仲好啲」。他稱已有同枱10人的預約，目前不知道如何安排，「係咪要分為三枱？」，對此他大感無奈。

Alan指政府公布新措施前，其餐廳酒吧生意尚算不俗，惟公布新政策後，客人便感到擔心，誤以為像之前提出的「禁酒令」一樣，結果昨日生意急跌，「公布完，禮拜五條街係冇客人經過，全部返屋企，冇人搵地方食嘢飲酒」。Alan認為，強制酒吧停業2周的損失會更小，因現時政府能以「有營業」為由拒絕補貼業界。

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另一間餐廳酒吧Penthouses的經理石先生則表示，昨日政府公布有關措施後，店舖已即時作安排擺好餐枱，只有擺放餐單的枱會接待客人，確保客人會隔一張枱，並指示員工未來2周如何應對，包括安排客人座位、量體溫及消毒。石經理指公司會嚴謹地按照政府的規定去營業，如客人強行要求多於4人一枱，「我哋唔會踩條界，會寧願請佢出門口」。

石先生認為新措施較「禁酒令」為佳，因酒是香港人娛樂的一環，難以禁止，而且對物流業、酒商亦影響亦甚大。不過，他預計新措施下生意會減五成，希望疫情過後，經濟能回復。