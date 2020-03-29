【新冠肺炎】屯門公園棋友除口罩捉象棋　太極導師分散學生練習

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，政府早前公佈一系列防疫政策，包括餐廳入座人數不超過5成及餐桌距離需相隔1.5米，而禁止公眾地方多於4人聚集的措施則於今日（29日）凌晨生效。 今早屯門公園人流較昔日減少，但仍有不少老人家於涼亭玩象棋﹑小朋友於一角遊玩，至保安呼籲才散開。有於上址教太極的導師，則將學生分成三人一組分散教學。另外，有熟食中心大排檔食客未有遵守規定，6人圍在一枱吃飯。

限4人聚集規例生效，屯門公園亦未見有太多人流，仍有少數外傭於上址草地聚集。（蔡正邦攝）

屯門公園保安巡視 太極拳導師分散學生

曾多次被「大媽歌舞團」侵佔的屯門公園，今早人流減少，但仍有外傭於上址草地聚集，而經常聚集棋友切磋棋藝涼亭位置，今早仍有人於上址下象棋，加上圍觀者共有5人，當中有人更除下口罩，及後有保安呼籲眾人散開。另外，公園一處有家長攜同小朋友於一角遊玩，保安巡經見狀，亦呼籲他們散開，避免超過4人聚集。

一向於屯門公園教導太極拳的姜小姐表示，為響應政府的防疫政策，已將學生分為3人一組，分散於公園不同地方練習，避免學生聚集，自己則會分別到他們的練習處教導，亦會要求學生戴上口罩，「有時人少就睇情況」。她表示，「自己做足防疫措施，應該唔擔心。」又認為現時做運動如練習太極拳，有助增強抵抗力。姜小姐直言因應疫情現時少了學生上課，「停咗幾個班」，她表示以往一班最少約6人，最多約30人，部份小朋友或年紀較大的學生，現時因擔心疫情而停止上課。

另外，記者今午到屯門熟食中心查看，發現大排檔大部份餐桌擺放疏落，每枱約有4名客人，亦見有6人圍在一枱吃飯，超過每張枱不可多於4人的規定，食客亦未有保持距離。