逃犯條例｜TG頻道「開掛之達人」管理人被捕　涉煽動傷人及妨擾罪

一個逾2.1萬人訂閱的Telegram頻道「開掛之達人」，被指散播仇恨的言論及虛假資訊，煽動暴力，鼓勵不守法，包括教人製造武器、縱火堵路、阻塞鐵路，攻擊警方或持不同意見人士。警方經調查後，周五（27日）在屯門拘捕32歲的頻道擁有人，涉嫌煽動傷人及煽動公眾妨擾，並會研究該名男子有無干犯其他罪行，包括作出具煽動意圖的作為、有無違反高等法院在去年10月所頒發的禁制令，從而觸犯藐視法庭罪。警方又指，有關頻道帶有大量煽動性違法訊息，因此警方將會關閉頻道。

網絡安全及科技罪案科警司莫俊傑表示，過去9個月，警方發現有人利用網上社交平台，散播仇恨的言論，虛假資訊，不斷在互聯網世界散播仇恨的種子，分化社會，加深敵意，煽動暴力，鼓勵不守法，例如向持不同意見人士使用暴力、製造汽油彈、氫氣彈、鏹水彈、縱火、佔領道路、阻塞鐵路等行為，攻擊警方或持不同意見人士，並叫人鍛鍊自己準備作戰。

警方網罪科經深入調查後，鎖定一個鼓吹暴力的社交平台群組，該群組有逾2.1萬人訂閱，已運作數個月，據悉是Telagram頻道「開掛之達人」。警方在周五（27日）展開拘捕行動，在屯門拘捕一名32歲本地男子，他報稱任職銷售員，為群組擁有人，干犯煽惑他人有意圖傷人罪、煽動他人公眾妨擾罪，今次行動中，警方檢取一部手提電腦及一部電話，案件仍然調查中，警方會循多方面調查此宗案件，亦會諮詢律政司意見，研究該名男子有無干犯其他罪行，包括作出具煽動意圖的作為、有無違反高等法院在去年10月所頒發的禁制令，從而觸犯藐視法庭罪。

至於被捕人有無在群組內發言散播言論，警方指仍在調查中，但有足夠的證據證明他曾有煽動暴力的言論。由於該頻道帶有大量煽動性違法訊息，因此警方將會將頻道關閉。警方提醒，任何人士在群組內參與上述的討論，亦屬違法。據了解，被捕者姓蕭，任職保險經紀，為即時通訊軟件Telegram群組「開掛之達人」的擁有人及管理員。