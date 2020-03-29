疫情影響「在家工作」　雌雄賊爆竊工廈無人辦公室被捕

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐，不少公司實施「在家工作」，工廈不少辦公室都沒有人上班，竟引來竊賊犯案。過去2個月，葵涌一工廈連接發生4宗爆竊案，涉及總金額為25萬元。 警方今（29日）展開反爆竊行動，在該工廈內巡查時發現一對可疑男女，截停後在他們身上檢獲3萬元贓款及爆竊工具，相信他們剛在上址犯案。被捕男女相信與該工廈早前的3宗爆竊案件有關。案中部分失竊辦公室正實行「在家工作」。

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今（29日）上午9時許，葵涌分區特遣隊人員在華星街1號美華工業大廈進行反爆竊行動，在停車場發現2名男女形跡可疑，遂截停他們，搜身後發現他們身上有約3萬元贓款及爆竊工具，相信他們曾在上址爆竊。被捕人士分別為48歲本地男子及40歲本地女子，涉嫌爆竊被捕。案件交由葵青警區刑事調查隊跟進。初步調查後，相信被捕2人與本年1月21日至3月28日間，葵涌華星街美華工業大廈另外3宗爆竊案有關。4宗案件涉款25萬元，包括現金、信用卡、手袋等財物，賊人的犯案手法仍在調查中。

警方指有部分被爆竊的公司因應疫情，員工在家工作，最終被爆竊，其他案件則仍在調查中。葵青警區刑事調查隊第五隊主管吳廸深督察提醒，受疫情影響，好多工廈辦公室人員居家工作，令上址人流稀少，希望商戶加強警惕，做好防盜工作，鎖好門窗。