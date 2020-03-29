奪命車禍│女兒：唔見父食藥睇醫生　滿車雜物視前座為私人空間

黃大仙的士撞九巴車禍，六旬大肚腩姓梁的士司機昏迷送院不治。肇事的士與常見的士略見不同，車廂前座及車尾廂等擺滿雜物，死者女兒稱，這是父親的習慣，他向來將前座位置視作私人空間，她不見父親服用長期病藥物或定期看醫生，「今日仲好精神爽利咁出門口，話同同事飲茶」。 梁遇車禍前用膳的酒樓員工表示，梁每日均會到酒樓食飯，間中打麻雀，他為人友善，「都幾好笑容」。

的士撞向九巴車尾，車頭輕微拱起，的士司機送院搶救後證實不治。現場見到的士車尾箱打開，見到內裏塞滿雜物。（黃大仙區議員温子眾「2019光復東頭」fb專頁圖片）

姓梁死者為肇事的士的車主及司機，妻子早年離逝，與女兒居住在深水埗順寧道樂年花園。梁女稱，父親揸的士幾十年，入行開始，便將前座位置視作私人空間擺放雜物，是他的習慣，「永遠都唔會畀人坐」。

據梁女所知，父親因「抄牌」出事。她不清楚父親病歷，但平日不見他服用長期病藥物或看醫生。她更指，父親「今日仲好精神爽利咁出門口，話同同事飲茶」。

梁遇車禍前光顧的酒樓員工表示，梁每日均會到酒樓食飯，間中打麻雀，是酒樓熟客，他有時會與行家一同出現，但未曾與家人同往。員工指，梁雖然說話不多，但為人友善，「都幾好笑容，有打招呼」。

事發於下午2時許，據了解，梁於黃大仙東隆道一間酒樓用膳期間，得悉附近「炒牌」，連忙趕往駕駛的士離開，詎料開行不久，即撼向停泊巴士站的單層九巴車尾。梁陷入昏迷，送往廣華醫院，搶救不治。肇事的士車頭輕微拱起，警方正調查車禍原因。