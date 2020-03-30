藍田平田邨14歲女童遭色魔拖入後梯　警列非禮案　居民斥保安不足

藍田平田邨平信樓互委會日前貼出緊急通告，指本月27日晚上8時平旺樓發生風化案。據了解，女事主為一名中學生。警方將案件列為非禮案，初步調查一名14歲女童疑遭非禮，暫時未有人被捕。

藍田平田邨發生非禮案，居民質疑保安不夠嚴密。（陳蕾蕾攝）

藍田平田邨平信樓日前發出通告，指上周五（27日）晚上8時平旺樓發生風化案。警方回覆查詢指3月27日晚上約8時，一名14歲女童於平田邨懷疑被人非禮。警員接報到場，經初步調查，案件暫列非禮，交由觀塘警區重案組第2隊跟進，暫未有人被捕。

通告指一名男子跟隨女童進入大廈，其後一同搭升降機上樓，女童步出升降機後，男子將她拖行至後樓梯似另有企圖。女童大聲呼喊，街坊聞聲趕至把女童救出，色魔事敗逃去。

平旺樓居民曾生表示，昨日看社交媒體始得悉事件。他表示往年亦曾發生類近風化案，又指保安並不嚴密「行入去，敲下門就會開畀你」，接近自出自入。他家中有小朋友，但並不擔心情況。

另一名平旺樓居民麥小姐表示，未聽聞事件，但當日吃晚飯回家時，曾目睹警車及警員巡查。她指，平時保安會主動開門給住戶，認為保安不夠嚴密；又會勸喻家中兩名分別15及20歲的女兒減少出夜街。經常行經平田邨的少女「童童」未聞風化案，得悉事件後會繞道而行，同時減少外出。

當區區議員陳易舜與管理公司溝通下，知悉後樓梯無閉路電視，而附近閉路電視雖拍到相貌，但疫情下戴著口罩難以認人。據他所知平田邨風化案時有發生，尤其後樓梯較僻靜，會與管理公司商討保安措施，在滋擾與保安間作出平衡。